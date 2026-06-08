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Tebas: "Qué pasaría si Riquelme tuviese acento español y 40 días para presentarse"

El presidente de LaLiga considera que el resultado electoral del Real Madrid invita a la reflexión del actual dirigente blanco

Tebas: "Qué pasaría si Riquelme tuviese acento español y 40 días para presentarse"

Tebas: "Qué pasaría si Riquelme tuviese acento español y 40 días para presentarse"

Tebas: "Qué pasaría si Riquelme tuviese acento español y 40 días para presentarse" / EFE

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EFE

Pontevedra

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, destacó este lunes el gran apoyo que ha tenido Enrique Riquelme en las elecciones a la presidencia del Real Madrid, una muestra, puntualizó, del cambio que se avecina en el club blanco.

“Florentino Pérez ha sacado una buena victoria, pero para este chico con acento mexicano, que hace unas semanas no conocía nadie, sacar un 35 por ciento de los votos no está nada mal. No me quiero imaginar que hubiera pasado si tuviera acento español y 40 días para presentar su candidatura", afirmó.

Florentino Pérez, durante la rueda de prensa posterior a las elecciones a la presidencia del Real Madrid.

Florentino Pérez, durante la rueda de prensa posterior a las elecciones a la presidencia del Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Antes de participar en una jornada de reconocimiento al Celta por su excelencia en divulgación no financiera, Tebas dijo que el reelegido presidente del Real Madrid debería de reflexionar tras el resultado de las elecciones.

“Ha salido ganador y los números están ahí, pero yo creo que de estas elecciones ha salido otro Real Madrid diferente a lo que mucha gente se creía. Alguien que era desconocido y con acento mexicano ha tenido el apoyo del 35 por ciento de socios del Real Madrid y en las circunstancias que hay”, apuntó.

El candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme atiende a los medios después de votar en Valdebebas.

El candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme atiende a los medios después de votar en Valdebebas. / Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

“Cualquier dirigente de cualquier entidad, y yo de la mía, debería de pensar cuando hay un 35 por ciento de los socios que opinan lo contrario. Es importante que todo el mundo esté representando y se tomen decisiones para la mayoría”, ahondó.

El presidente de LaLiga incidió en que hace un mes “nadie se hubiera imaginado” que alguien podría presentarse a ser alternativa a Florentino Pérez “con las condiciones que tiene el Real Madrid para presentarse”.

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“Y en 20 o 25 días ha cambiado la filosofía del Real Madrid con lo que hemos visto. No estábamos acostumbrados a esto”, apuntó Tebas, quien aseguró que él no tenía preferencia por ninguno de los candidatos.

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