Tebas: "Los jugadores del Madrid solo saben decir que la Liga está adulterada"

Javier Tebas compareció ante los medios de comunicación por primera vez desde que se hiciera oficial la suspensión del Villarreal-Barça en Miami. El presidente de LaLiga, aunque mostró su descontento en un tweet, explicó que el encuentro en Estados Unidos no es uno de sus própositos. "Lo he dicho públicamente muchas veces: el partido en Miami no está ni entre los diez objetivos principales que tiene LaLiga", desveló el dirigente.

Aun así, Tebas reconoció que lo seguirá intentando en los próximos años. "Lo he intentado y lo vamos a seguir intentando. Todo esto parte de un tema entre FIFA y Relevent en Estados Unidos, debe haber un acuerdo porque así se lo ha pedido Estados Unidos a la FIFA. No considero haber perdido, queda camino por recorrer", señaló el presidente de LaLiga, quien culpa a la UEFA y al Real Madrid de la suspensión del encuentro: "Hay muchas circunstancias. El proceso no fue fácil en el 2018 y tampoco ahora. UEFA nos ha dicho que sí a regañadientes, los jugadores del Real Madrid diciendo que adulteran… Oigo a Courtois y es igual que José Ángel Sánchez hablando. Dice lo mismo".

"LaLiga no interviene en la recaudación"

Asimismo, el dirigente respondió a Laporta, quien dijo recientemente que iba a ganar dinero gracias al partido de Miami. "Cada uno lo entiende diferente. El Villarreal la única compensación hubiera sido el desplazamiento de sus aficionados y la compensación de sus abonados, que lo tenemos calculado entre cinco y siete millones de euros. El Barcelona a lo que se refiere es a las oportunidades de patrocinios. Encontrar nuevos y activar los actuales. Nosotros no intervenimos ni en la recaudación. Relevent no pagaría nada a los clubes por ir", detalló Tebas.

El presidente de LaLiga también dio su punto de vista sobre las protestas de los jugadores la pasada jornada y por qué la competición decidió censurar las imágenes. "La línea editorial es que todo lo que ocurre en el partido y tiene que estar relacionado con el mismo. Cuando ha habido un incidente o un espontáneo nunca hemos sacado las imágenes. Lo hemos mantenido. Teníamos que intentar que no se viese", sentenció Tebas.