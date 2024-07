Tebas: "Florentino Pérez es malo para el fútbol"

¿Ver fútbol en España es caro?

Decir que ver fútbol por televisión es caro es una excusa. Está mal comparado: en España, los que venden fútbol, Orange, Movistar y DAZN, aunque este es un caso especial, por 80 euros te dan la banda ancha y dos teléfonos móviles, y también el fútbol. Pero no todo ese dinero es el fútbol. ¡Pero es que para piratear también necesitas esa banda ancha! Y tienes que pagarla. En vez de costar 30, cuesta diez, pero eso es una excusa para pagar menos. Cuando tú vas a Inglaterra, en Sky tienes que estar en el paquete básico, 40 libras, y luego 45 para ver el fútbol. Pero se escriben cosas y nos lo tragamos todo. Pero es que aun imaginando que sea caro, eso no te da derecho a robar: a mí me gustan mucho los Ferrari, pero no me puedo permitir uno. ¿Qué hago, lo robo? Además, el que piratea no solo piratea la Liga, también lo hace con la Bundesliga, la Premier, Netflix o Amazon. Cada vez hay más gente que piratea, en algunos países la cifra llega al 60 por ciento. Y eso es realmente peligroso porque los derechos de televisión irán a menos, los salarios también y afectará negativamente a los equipos y a los jugadores. Hay muchos clubes en España cuyo presupuesto depende en más de un 70 por ciento de sus ingresos de televisión. Y hablo de clubes importantes.

Otra de sus batallas es la lucha contra la Superliga. ¿Es un pulso que ya da por ganado?

No. Llevo muchos años en el futbol. Para mí, la Superliga no es un formato de competición, sino un concepto surgido en 2002 con el G14 que impulsó también Florentino Pérez. Mientras Florentino esté al frente del Real Madrid, la Superliga no está muerta. Es algo que me ocupa y me preocupa. Porque no se trata de discutir un modelo de competición, lo grave es la gobernanza. Lo dijo Florentino en abril de 2021 y lo repite en las asambleas; que viene a salvar el fútbol, ‘no os preocupéis, en solidaridad ya os daremos algo de dinero’, como si estuviéramos en la Europa feudal y el vasallo tuviera que ir a pagar los diezmos a su señor. Es como dejar un país en manos de las entidades financieras, que nos gobiernen los bancos.

Decir que ver fútbol por televisión es caro es una excusa

Para usted es una batalla personal.

Si hubiese alguien que le dedicase la fuerza, la claridad y la constancia que le dedico yo, ya estaría fuera. Pero no lo encuentro. Igual me equivoco, pero cuando entrevistas en otros países me dicen ‘es usted el único que critica esas cosas con la fuerza que lo hace’. Qué le voy a hacer.

Tebas recibió a SPORT en la sede de LaLiga / D. Barbeito

¿Por qué cree que no hay nadie que critique a Florentino?

Porque salir de la zona de confort y criticar a uno de los hombres más poderosos de este país es complicado. Lo reconozco. No pido héroes, yo tampoco lo soy. No es fácil. No hace falta que me extienda mucho en eso. Vivís en España y sabéis de qué hablo.

El Barça, en cambio, parece que ya no defiende el proyecto de la Superliga con tanta intensidad.

Todo es fruto de la gran crisis institucional que sufrió el club. En su discurso de dimisión, Bartomeu dice que ha dejado firmados los papeles de la Superliga. Luego, por bisoñez o por lo que sea, los que vinieron luego, como Ferran Reverter o el propio Laporta, quisieron continuar y seguir en una ola que no es la correcta. El fútbol de hoy es muy diferente al que Laporta conocía de su primera etapa como presidente. Si el Barça estuviera en una situación económica normal, no estaría en la Superliga. Pero con el Barça tenemos una relación digamos que profesional; al menos no se opone a todo lo que hacemos, que es algo que nos encontramos con el Real Madrid. Para el Madrid, todo lo que hacemos está mal. Para el Real Madrid somos muy malos, somos un desastre.

No es fácil criticar a Florentino. Es un hombre poderoso. No pido héroes, yo tampoco lo soy. No hace falta que me extienda mucho en eso. Vivís en España y sabéis de qué hablo.

¿Por qué?

El Real Madrid se opone a todo, pero no convence a nadie. Perdió esa batalla en abril de 2021. Y no han logrado remontarla. Algunos defendemos que no se aplique el modelo que predica Florentino Pérez. Ha decidido que su modelo, que los ricos manden, debe imponerse. Intentará lograrlo antes de dejar la presidencia del Madrid. Pero se ha encontrado una oposición muy fuerte en LaLiga y en su presidente, que no se calla, que lo batalla, lo dice y lo diré las veces que sea necesaria.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez / -

Para el Madrid, todo lo que hacemos está mal. Para el Real Madrid somos muy malos, somos un desastre

¿Le ha generado algún problema esa oposición tan firme a Florentino?

Pues mire, sí. Y desagradables. De entornos familiares. Pero prefiero no contarlo. Son gajes del oficio. Yo siempre he reconocido que he sido madridista aunque ahora estoy hibernado. Mis cuatro hijos han sido del Madrid.

Javier Tebas recibió a SPORT en LaLiga / D. Barbeito

¿Ya no lo son?

No sé si todos. Alguno se siente herido.

Si el Barça hubiera estado en una situación económica normal, no estaría en la Superliga

Usted es más joven que Florentino.

Pero la salud no depende solo de la edad, puede ser que en la vida surjan cosas que te obliguen a dar un paso al costado. Pueden pasar muchas cosas. No es que yo tenga un empeño personal, pero Florentino es malo para el fútbol; para el fútbol europeo, para los clubes, para otros deportes y para otras cuestiones. 26 países han firmado en contra del modelo de la Superliga, pero España no. Y hemos visto que un partido de la oposición preguntaba qué va a hacer el gobierno para defender a los clubes que quieren jugar la Superliga. Eso lo consiguen pocos en el mundo, que gobierno y oposición apoyen un modelo que está en contra los clubes.

El hecho de ganar la Champions no significa que seas un ‘champion’ decidiendo cómo se tiene que organizar el fútbol

Tebas, en la sede de LaLiga / D. Barbeito

Pero el Real Madrid gana Champions. Es un enemigo potente.

El Real Madrid es un gran club. A sus gestores les pongo un diez, es un club perfectamente gestionado. Pero una cosa es gestionar el club y otra imponer tus ideas sobre la organización del fútbol. El hecho de ganar la Champions no significa que seas un ‘champions’ decidiendo cómo se tiene que organizar el fútbol, en este caso más bien al contrario. El fútbol europeo rechaza las ideas de Florentino Pérez, pero él no lo ve.