Tebas: "Florentino no ha abandonado proyecto de Superliga, sólo ha cambiado la estrategia"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó este miércoles que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, con quien admitió que tiene un conocido "enfrentamiento cultural sobre la visión del fútbol", no ha abandonado su proyecto de la Superliga europea, sino que sólo ha "cambiado la estrategia".

En un foro abierto organizado por LaLiga y la Asociación Española de la Prensa Deportiva en la Universidad Loyola de Córdoba, Tebas también advirtió sobre los nuevos formatos europeos impulsados por la UEFA que la brecha económica en el reparto acabará convirtiendo la Liga de Campeones en "una Superliga en cámara lenta".

El máximo dirigente de LaLiga reivindicó el potencial del fútbol español al asegurar que LaLiga Hypermotion está batiendo récords de seguimiento, hasta el punto de que "un Córdoba-Almería o un Córdoba-Leganés tienen mucha más audiencia que un partido de la 'Premier'" League.

Durante su intervención, Tebas contrapuso, además, este éxito de seguimiento televisivo con el grave riesgo que supone la piratería para los 180.000 puestos de trabajo que genera el sector y alertó de que han detectado "organizaciones criminales" en Oriente Medio que se lucran con 35 millones de euros mensuales, lo que obligará a establecer "bloqueos dinámicos" en países como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos en los próximos meses.

Tebas, el presidente de la Liga / Pedro Puente Hoyos / EFE

Para hacer frente a la desazón generalizada con las actuaciones arbitrales, descartó que actualmente exista una guerra de competencias con la Real Federación Española de Fútbol y avanzó que LaLiga ya trabaja en la implantación de la Inteligencia Artificial en este segmento.

Precisó que el uso de esta tecnología "no es para que arbitre", sino para establecer un sistema objetivo de asignaciones que ofrezca al menos tres opciones de colegiados por partido basándose en el historial y el rendimiento, donde la IA también actuará para calificar a cada árbitro.

En cuanto al panorama económico, el presidente de LaLiga puso en valor la llegada del fondo CVC a través del Plan Impulso, una operación que supuso una inyección de 2.000 millones de euros, a la que se acogieron "38 de los 42 clubes" y que ha supuesto un "cambio de paradigma absoluto" al abrir el mercado a la banca internacional, reforzando así la marca colectiva del torneo español en el mundo.

Preguntado por los inversores de Baréin que dirigen los designios del Córdoba, Tebas dijo que los conoce "muy bien" y "son gente seria", con lo que avaló la seriedad del proyecto del club blanquiverde y recalcó que las estrictas normativas del control económico impiden el modelo inflacionista de los 'clubes-estado', ya que "quien viene aquí a ser propietario no puede poner todo el capital que quiera".

Justificó la política de horarios y la disputa de partidos de Segunda en fechas reservadas para las selecciones nacionales, al argumentar que parar la competición obligaría a disputar "hasta once jornadas entre semana" a lo largo del año. Además, defendió que las franjas horarias actuales están pensadas para maximizar el valor audiovisual del producto, lo que permite sostener los ingresos de todos los equipos.