Tebas da por hecha la llegada de Xabi Alonso: "Me alegra que vuelva a su club"

Es un secreto a voces a pesar de que todavía no sea oficial: Xabi Alonso llegará al Real Madrid para sustituir a Carlo Ancelotti en el banquillo. Tras un año decepcionante, el italiano pondrá rumbo a la selección de Brasil para iniciar una nueva etapa como técnico.

En relación a la inminente llegada del exfutbolista del equipo blanco y la Real Sociedad se ha pronunciado Javier Tebas. "El Madrid opina que es lo mejor para ellos y me alegro por Xabi Alonso, porque vuelva al fútbol español y porque vuelva a su club", afirmó el presidente de LaLiga.

"Me parece muy bien. Son decisiones del club, pero me gusta que vengan entrenadores que son los números uno en Europa y en el mundo y Xabi Alonso es uno de ellos. Ganar con el Bayer Leverkusen la Bundesliga compitiendo con el Bayern de Múnich no es fácil", añadió Tebas ante los medios.

El Real Madrid todavía tiene varios anuncios oficiales pendientes, incluido el de la salida de Carlo Ancelotti. La CBF ya oficializó su llegada para el próximo día 26 de mayo, una vez finalice LaLiga, pero el conjunto blanco todavía no se ha pronunciado al respecto.

Una vez se le haga una despedida con honores al italiano, probablemente el día 25 en el Santiago Bernabéu, en el partido ante la Real Sociedad, el Madrid tendrá vía libre para anunciar la llegada de Xabi Alonso.

El exfutbolista es una de las grandes ilusiones para la afición blanca de cara a la próxima temporada. Tras un curso en el que han quedado muy desencantados con la gestión que ha hecho Ancelotti, esperan que el aire fresco que traerá Xabi Alonso haga despertar a una plantilla que no ha estado a la altura de las expectativas que se generaron durante el verano pasado.

El técnico espera tener a su disposición a los nuevos fichajes que están por llegar de cara al Mundial de Clubes. Alexander-Arnold está cerrado, pero falta llegar a un acuerdo con el Liverpool para que dispute el torneo antes de que finalice su contrato, mientras que Dean Huijsen será el siguiente en cerrarse. Tras ellos, el elegido para el lateral izquierdo es Álvaro Carreras, por el que el Madrid ha avanzado en los últimos días.