Tebas contesta a Carvajal: "Real Madrid TV sí que adultera la competición"

Sigue el fuego cruzado entre Real Madrid y LaLiga por el Villarreal-Barça en Miami. El equipo blanco está siendo el principal crítico de que se dispute ese duelo y hoy ha presentado su segunda denuncia para intentar pararlo. En rueda de prensa, tanto Carvajal como Xabi Alonso y Courtois han sido muy críticos con ese duelo, afirmando que adulteran la competición.

Tebas, como de costumbre, no se cortó la lengua y contestó a los blancos ante los micrófonos del Chiringuito de Jugones: "Considero que no se adultera la competición. Es una visión muy exquisita. A mí lo que me parece que sí que adultera la competición eran los vídeos de Real Madrid TV de la temporada pasada, que claramente eran para presionar al cuerpo arbitral".

Tebas siempre fue muy crítico con la televisión oficial del Real Madrid y no dudó en utilizarlo en contra de Carvajal tras sus palabras en Televisión Española: "Me parece una adulteración clarísima de la competición. Hace que no todos compitamos con las mismas condiciones", expresó el capitán blanco.

Courtois también fue duro contra el encuentro en Miami y en especial contra Tebas en la rueda de prensa previa al partido ante la Juventus: "Adultera la competición el partido de Miami. Es fácil hablar de la NBA o la NFL; se juegan muchos partidos y se ha votado por todos los equipos. Aquí es lo contrario, lo hace la Liga porque quiere; además, no cumple con el convenio de los jugadores. Debemos jugar en casa y fuera; no es lo mismo ir a Miami. El Villarreal en su casa es muy difícil. No sé qué os sorprende de la censura. LaLiga lleva tiempo haciendo cosas así, contestaciones en redes públicas; no he visto a ningún presidente de una Liga hablar así. Ocultarlo es manipular y censurar".