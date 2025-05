Tebas: "Los clubes se quejan, pero Real Madrid TV lo hace cada semana"

La polémica de la final de Copa por los comentarios de De Burgos Bengoetxea y González Fuertes sobre los videos de Real Madrid TV sigue viva. Los blancos plantaron a la Federación en todos los actos oficiales antes del encuentro e incluso se llegó a rumorear que podrían no jugarla. Algo que finalmente no sucedió y el Barça terminó ganando el título con un gol de Kounde en el último minuto.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas habló sobre lo sucedido ese día en un acto con la Fundación Juan XXII, que lucha por la inclusión social laboral de personas en riesgo o situación de vulnerabilidad psicosocial.

"Fue un tema complicado, los árbitros son personas. A lo mejor las ruedas de prensa previa a estos partidos no se deberían hacer, sino siempre a posteriori, pero también creo que la postura del Real Madrid, filtrando por un lado que no iba a jugar y luego que va a jugar no fue nada bueno para el fútbol ni para el Real Madrid", afirmó en la radio de la fundación.

Las lágrimas de Ricardo de Burgos Bengoechea en rueda de prensa antes de la final de Copa / SPORT

Además, el presidente explicó que están en contacto con la Federación para intentar mejorar las cosas, aunque no dudó en dejar un recado a la televisión oficial del club blanco: "Estamos en una reunión con la Federación, los árbitros, incluido el Real Madrid, para modificar ciertas cosas que son necesarios en el arbitraje, de gobernanza, de organización. El tema de los árbitros se está intentando generalizar de muchos clubes. Es verdad que los clubes se quejan, pero se quejan una vez, dos veces al año. En cambio, el Real Madrid, como Real Madrid TV, son todas las semanas. Es un efecto altavoz peligroso".

"Florentino es adversario"

El Presidente de LaLiga está en plena disputa con el presidente del Real Madrid por muchos temas, entre ellos la Superliga. En la Radio XXIII, volvió a hablar de su situación personal y profesional con Florentino Pérez: "Es adversario en los conceptos de cómo quiero el fútbol profesional. Estamos en las antípodas. Él quiere, como he dicho antes, un fútbol elitista, de la oligarquía. Él dice mucho que él genera todo, que el Madrid genera todo y un poco el Barcelona. Los demás, parece ser que tenemos que recoger las migajas", añadió.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid / EFE

Aunque Tebas reconoce el gran trabajo de Florentino al frente del Madrid, no entiende muchas de sus posturas y maneras de hacer las cosas: "Estoy enfrentado. Considero que ha sido un gran gestor del Real Madrid, que ha hecho un Madrid potente, empresarial, grande. Pero una cosa es gestionar clubes y otra cosa es gestionar una competición y la industria. Hace muchas afirmaciones de la industria equivocadas. ¿Irreconciliable? Sí, porque la postura de lo que ha hablado son dos modelos de fútbol absolutamente diferentes", sentenció.