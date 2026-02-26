real madrid
Tebas, sobre el caso 'Prestianni': "Si el jugador profiere un insulto racista, debe ser sancionado"
El presidente de LaLiga también se pronunció sobre el racismo y afirmó que en España "han bajado los insultos en los estadios"
EFE
Javier Tebas, presidente de La Liga, aseguró que si un jugador profiere un insulto racista "debe ser sancionado" y valoró las acciones que la competición española ha realizado en los últimos años para frenar estos delitos.
El presidente de La Liga habló este jueves en el Financial Times Summit celebrado en Londres y fue preguntado por los supuestos insultos racistas que el jugador del Benfica Gianluca Prestianni profirió a Vinícius Júnior, del Real Madrid.
"Si el jugador profirió un insulto debe ser sancionado, insultos racistas, homófobos o de odio no los podemos consentir, ni en la grada, ni fuera del estadio y mucho menos entre los que participan en este deporte", dijo Tebas en la presentación ante los asistentes a dicho evento.
"Creo que en España tenemos mucho menos (insultos racistas). Si miras el historial que tenemos, ha bajado mucho el tema de los insultos racistas en los estadios. El último fue el de Lamine Yamal en el Santiago Bernabéu, pero no recuerdo otros, ni en divisiones inferiores. Hay que reducirlo lo máximo posible y trabajamos mucho también fuera del estadio. Perseguimos criminalmente cualquier cántico racista por parte de la afición y vamos hasta el final. Lo hemos hecho en cuatro casos y seguiremos", añadió el dirigente.
