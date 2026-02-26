Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Camp NouMbappé lesiónCuadro Champions LeagueRivales Barcelona ChampionsMateu LahozJabari ParkerSorteo ChampionsEquipos clasificados ChampionsRivales Madrid ChampionsRivales Atlético ChampionsPlaza extra ChampionsEbrima TunkaraHorarios GP TailandiaJulián ÁlvarezLuis EnriqueGoleadores ChampionsPSGPiquéPrestianni ViniciusCuándo juega AlcarazAlcarazVan der PoelJorge LorenzoEntradas LEC Finals BadalonaClasificación LaLigaIsidro NavarroElecciones Barça 2026Votar elecciones Barça 2026Estrada FernándezEdu AguirreJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

real madrid

Tebas, sobre el caso 'Prestianni': "Si el jugador profiere un insulto racista, debe ser sancionado"

El presidente de LaLiga también se pronunció sobre el racismo y afirmó que en España "han bajado los insultos en los estadios"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas

El presidente de LaLiga, Javier Tebas

EFE

Londres

Javier Tebas, presidente de La Liga, aseguró que si un jugador profiere un insulto racista "debe ser sancionado" y valoró las acciones que la competición española ha realizado en los últimos años para frenar estos delitos.

El presidente de La Liga habló este jueves en el Financial Times Summit celebrado en Londres y fue preguntado por los supuestos insultos racistas que el jugador del Benfica Gianluca Prestianni profirió a Vinícius Júnior, del Real Madrid.

El lío entre Prestianni y Vinícius marca la eliminatoria Real Madrid-Benfica

El lío entre Prestianni y Vinícius marca la eliminatoria Real Madrid-Benfica / EFE

"Si el jugador profirió un insulto debe ser sancionado, insultos racistas, homófobos o de odio no los podemos consentir, ni en la grada, ni fuera del estadio y mucho menos entre los que participan en este deporte", dijo Tebas en la presentación ante los asistentes a dicho evento.

Noticias relacionadas y más

"Creo que en España tenemos mucho menos (insultos racistas). Si miras el historial que tenemos, ha bajado mucho el tema de los insultos racistas en los estadios. El último fue el de Lamine Yamal en el Santiago Bernabéu, pero no recuerdo otros, ni en divisiones inferiores. Hay que reducirlo lo máximo posible y trabajamos mucho también fuera del estadio. Perseguimos criminalmente cualquier cántico racista por parte de la afición y vamos hasta el final. Lo hemos hecho en cuatro casos y seguiremos", añadió el dirigente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL