Tebas, a la carga contra el Real Madrid: "Denunciaremos"

Tras la reunión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con clubes de Primera y Segunda División, así como representantes de LaLiga y el Comité Técnico de Árbitros (CTA), Javier Tebas, presidente de LaLiga, realizó declaraciones muy contundentes sobre diversos temas de actualidad en el fútbol español, con especial énfasis en el Real Madrid.

El presidente de la patronal acusó al club blanco de tener una actitud destructiva hacia la competición: "El Real Madrid está en contra de todo. Quiere hacer daño a la competición, ya no solo al colectivo arbitral. Ha construido un relato de victimismo exagerado, fuera de lugar y con un objetivo, en mi opinión, de hacer daño a la competición. En la nota que publicaron el otro día se veía claramente. Dicen que la competición está adulterada, todo un tema desmedido. Han perdido la cabeza".

Y cargó con dureza contra Florentino: "Siempre quiere tener razón. Lo ideal para él sería que nos arrodilláramos y le pidiéramos perdón por venir a salvar el fútbol".

En relación con la petición del Real Madrid sobre los audios del VAR, Tebas se mostró a favor de su entrega. "Se les debía entregar, ¿por qué no? Esa es mi opinión. Que vaya a la justicia ordinaria no es decisión del Real Madrid. Yo lo he manifestado, creo que se debían entregar los audios del VAR al Real Madrid y a cualquier club, pero son decisiones que corresponden ahora mismo a la Federación y al Comité Técnico de Árbitros".

Por último, respecto a los recientes mensajes en redes sociales del Atlético de Madrid, Tebas culpó al Real Madrid de caldear el ambiente: "El que calienta los partidos es el Real Madrid. El que acusa a los árbitros de corrupción es Real Madrid TV", añadió sin comentar la reacción del club colchonero.

Reforma del Comité Técnico de Árbitros

Otro punto clave de la reunión fue la posibilidad de modificar la estructura del CTA. Según Tebas, se está estudiando la implementación de modelos utilizados en la Premier League y la Bundesliga: "Se va a hacer una comisión para analizar el modelo inglés, alemán o el de la MLS. La posibilidad de que la estructura arbitral esté fuera de la Federación. Se plantea la creación de una compañía mercantil que compartan la Federación y la Liga, como ocurre en Inglaterra y Alemania. Los clubes han sido unánimes en la necesidad de abrir mucho más el mundo arbitral a la sociedad y a los propios clubes".

Felicitaciones a Louzán por su absolución

Sobre la absolución de Rafa Louzán, Tebas felicitó al presidente de la RFEF. "Lo más importante era la felicitación a Rafa Louzán por la absolución. Había muchos que esperaban que fuese su sentencia de muerte y se han encontrado con una sorpresa. A ver cómo reaccionan y lo tratan a partir de ahora. Considero que el trato no ha sido el más adecuado en muchas instituciones y medios de comunicación hacia él", señaló.