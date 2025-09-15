Tebas no se calla nada: "No he visto ningún informe de Real Madrid TV sobre los penaltis"

Muchos estaban esperando que Javier Tebas se pronunciara sobre la polémica que se ha desatado en el último fin de semana y el informe que el Madrid tiene previsto mandar a la FIFA. El Presidente de LaLiga ha contestado y lo ha hecho de manera rotunda, en un acto de Panini para la presentación del álbum de la competición española.

Antes de contestar a las informaciones del informe, Tebas quiso desmentir que LaLiga fuera la responsable del control antidoping que pasó el Madrid este lunes: "Nosotros no tenemos ninguna competencia en el antidopaje. Nunca la ha tenido LaLiga. Por tanto, quien ha dado esa información, que me han confirmado que ha sido el Real Madrid, o están muy desinformados o lanzan la idea de que LaLiga tiene la culpa de todo".

Javier Tebas en una entrevista a SPORT. / Dani Barbeito / SPORT

"Jamás hemos tenido competencias en antidopaje, jamás hemos sabido cuando iba a actuar una agencia antidopaje, ni hemos mandado a nadie. Mala información. Recomiendo a los periodistas que contrastéis las informaciones antes de publicarlas, aunque vengan del Real Madrid o fuentes cercanas. Vivimos una época en la que la construcción de relatos es muy peligroso", añadió el presidente de la competición.

Después, Tebas abordó de frente la polémica arbitral con el conjunto blanco: "Sobre el informe que van a mandar. Imagino que como en el Madrid dijeron que era del arbitraje español, será de todo el arbitraje español, de todos los clubes pequeños, medianos y grandes que se puedan sentir perjudicados, eso espero. Si solo es para comparar lo que es el Madrid y el Barcelona, pues será un informe sesgado. Para hablar del arbitraje español se tiene que hacer de todo".

Gil Manzano no convenció a Xabi Alonso / AP

"Nosotros desde hace ya semanas, sabiendo cómo vienen las cosas, tenemos los datos de Opta, que solo hay datos desde 2005 por cierto, que cada uno tome nota. Tenemos un informe extenso de qué ha pasado con las expulsiones de todos los clubes, no solo comparado con el Barcelona, qué ha pasado con los penaltis, que no he visto ningún informe de Real Madrid TV sobre los penaltis, quién ha tirado más penaltis a favor, quién menos... Tiene que ser un informe completo y hay que ver todo en su conjunto, pero decir que el arbitraje español tiene ciertos sesgos... Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice", sentenció ante los medios presentes.

Por último, Tebas abogó por promover un cambio respecto al videoarbitraje: "No voy a opinar sobre la roja de Huijsen. Ya opinará el Comité Técnico de Árbitros si debió entrar el VAR o no. Pero sí que quiero hacer una reflexión sobre el VAR. Creo que debemos ir en dirección al VAR que se está utilizando en Primera RFEF, no esperar a una sala VOR, sino que los entrenadores tengan dos opciones para pedirlo. Terminaríamos con muchas polémicas. Llevamos poco tiempo; la primera RFEF es una prueba mundial que está haciendo FIFA, pero me está gustando. Habría que empezar a pensar que ese es el modelo adecuado del VAR".