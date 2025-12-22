Tebas: "El Barça no genera crispación, es el Madrid con su televisión y su presidente contra todo"

Protagonista en el último capítulo de Moeve Fútbol Zone, Javier Tebas, presidente de LaLiga, repasa en una entrevista exclusiva con SPORT la actualidad de LaLiga, la situación de la competición frente a otras como la Premier League y la crispación que se ha generado desde hace unos años en torno al estamento arbitral.

¿Cómo está? ¿Cómo afronta las Navidades?

Pues afrontar... Siempre es una carrera contra la comida y, bueno, lo bonito de estar con la familia y celebrar la Navidad, que me gusta mucho el espíritu de la Navidad.

Te quiero preguntar primero por Moeve. Qué supone para la Liga que una marca de este calibre entre con esa fuerza, no solo patrocinando la Liga, sino también otras competiciones, como la Liga F o la Liga Genuine.

A nosotros siempre nos ha gustado asociarnos con grandes marcas de prestigio, que nos ayuden a dar reputación como marca nuestra también. Moeve cumple todas estas condiciones. Es una compañía que está sufriendo una transformación importante, como está sufriendo en el mundo de la energía. Moeve sería la más puntera, diría yo, en la transformación y en cómo lo está haciendo. Tiene esos valores de tecnología, de modernidad y de sostenibilidad que a nosotros nos gusta también defender.

Enseguida vamos con la actualidad de la Liga, pero antes voy a preguntarle por la Liga F Moeve. El otro día hablamos con Beatriz Álvarez y era bastante autocrítica, siempre pensando en mejorar, pero en los últimos años se ha avanzado mucho. ¿Es uno de los grandes baluartes del fútbol español ahora mismo?

Sí, a nivel deportivo ya están los resultados, con el Fútbol Club Barcelona liderando. A nivel general yo creo que, con paciencia, y dejando las cosas que tienen que crecer con el orden que hay que hacerlo, será un elemento fundamental dentro del fútbol y del deporte español. Ya lo es a nivel de selección, pero lo que tenemos que conseguir es que también sea a nivel de aficionados, seguidores, durante todos los fines de semana, es la clave. Yo creo que se va por buen camino. Hay que ser autocrítico, como hace Beatriz, porque nunca hay que conformarse con lo que haces. Siempre tienes que mejorar y siempre es posible mejorar. Tienes que ser autocrítico para tomar decisiones de mejora.

La magia y la ilusión de LALIGA GENUINE Moeve volvió a conquistar Tarragona / LaLiga

Hace poco tuvimos una fiesta del fútbol en Tarragona, con récord de equipos en la Liga Genuine Moeve. ¿Qué supone para vosotros organizar una competición que transmita estos valores?

Es la sexta temporada que organizamos esta competición y es parte de nuestro ADN. Ya no entenderíamos la Liga sin la Liga Genuine Moeve, sin las jornadas que se juegan durante el año, sin las fases que jugamos, sin la forma especial que tiene esta competición en cuanto a la puntuación, a los equipos... Lo más importante está en la inclusión del mundo del discapacitado intelectual, pues transmite los valores importantes que tienen estas personas, que son valores mucho mejores de los que tenemos el resto de las personas. Estamos encantados y es nuestro ADN ya.

Ahora sí, centrándonos un poco en lo deportivo, ecuador de la Liga, ¿cómo está viendo la competición Javier Tebas?

Pues bueno, igualada en la parte de arriba de la clasificación. A los grandes clubes les cuesta ganar los partidos, que es una cuestión para mí muy importante. A cualquier campo que van a jugar los grandes equipos, les cuesta, las victorias son sufridas y en algunas ocasiones se están llevando empates o derrotas. Eso es lo importante de la competitividad, pero también es competida en las otras partes de la clasificación. Entre las sorpresas, un Villarreal que siempre ha trabajado para tener equipos muy competitivos, y ahí lo tenemos, y en la otra parte vemos equipos como el Celta de Vigo. Está todo muy apretado, es muy competitiva, que es lo que buscamos, que no haya un resultado predecible y que cueste a todos los equipos ganar muchísimo sus partidos.

Entonces, para usted la diferencia que ha cogido el Barça en esta mala racha del Madrid no es ni mucho menos definitiva.

No, porque si me haces la pregunta cuando el Madrid estaba en primera posición, ya hubiese dicho lo mismo. No es definitivo, queda mucha liga y al Barça le cuesta ganar los partidos. Alguna vez los resultados son engañosos por la diferencia de goles, pero hay otros que pierden o empatan y les cuesta muchísimo. Eso es lo importante de la competición.

Xabi Alonso, en el partido ante el Talavera / Manu Reino / EFE

Con los grandes a la mínima se utiliza la palabra crisis, pasó incluso con el Barça en algún periodo de la pasada temporada y de esta. Usted, que es un hombre de fútbol, ¿ve como una crisis lo que está pasando ahora en el Madrid?

No, es que esta película la he visto otras veces, he visto temporadas de hablar de crisis y luego que el equipo que estaba en crisis en noviembre gane por 6 o 7 puntos con los mismos jugadores y el mismo entrenador. Esta película la hemos visto. Hay un tema mediático, están obligados a ganar siempre y como no ganan algunas veces, pues enseguida que no ganas dos seguidos, ya estás en crisis o tienes problemas. También están obligados a jugar siempre bien. Eso es muy difícil con el nivel de competitividad que tiene nuestra liga. Insisto, esta película la he visto otras veces con un final que si recordáramos lo que se decía en su momento... Tendríamos muchos equivocados.

No quiero perder la oportunidad de preguntarle también por lo que está marcando un poco las últimas semanas, que es la tensión que se está viviendo entre Madrid y Barcelona, entre sus presidentes, con el tema arbitral de fondo...

Lo que está generando en este caso la crispación no es el Fútbol Club Barcelona, en mi opinión. Tampoco el resto de clubes. Es el Real Madrid contra todo, o sea, contra el Barcelona, contra los árbitros... Contra todo. Y además creo que de una forma equivocada y errónea, con un relato que no es bueno. El relato es que aquí parece que lo que está pasando hoy con algún error arbitral es culpa de lo que pasó en el 2019 o 2017. Se pretende conseguir un relato de que ahora mismo los árbitros están condicionados. Eso es muy peligroso porque no es así. Ese relato se está construyendo y hace que se genere crispación. Todo el mundo sabe mi opinión ya del tema de Negrera. Yo no estoy diciendo que la actuación del Barcelona en aquel momento, de sus dirigentes, fuesen ni mucho menos la más adecuada. Somos los primeros que fuimos a la Fiscalía, los primeros que dijimos que eso tenía que ser investigado e incluso, llegado el caso, ser sancionado en el ámbito deportivo, que en España está prescrito. De aquello a llegar a decir que hoy el penalti que no le pitan a un jugador del Real Madrid en un partido de fútbol es como consecuencia de aquello, pues bueno, va un mundo. Con eso se está generando crispación todo el fin de semana a través de la televisión del Real Madrid, a través del presidente de Real Madrid el otro día... Yo creo que están muy descolocados.

¿Se ha planteado mediar usted en todo este asunto o cree que no es cosa suya ahora mismo?

No, porque yo también soy objeto de los ataques, entonces creo que no soy el mediador más adecuado en esta cuestión.

Joan Laporta y Florentino Pérez en la entrega de la Supercopa de España 2024 / VALENTI ENRICH

A nivel europeo este año nos está costando un poquito más, sobre todo contra equipos de la Premier. ¿Cómo ve el papel de los equipos españoles?

Bueno, lo mismo decía a los de la Premier hace dos años con nosotros. No podemos pretender estar siempre al máximo nivel, en todos los torneos, tantísimos años, es imposible. Estas cuestiones de comparación a nivel deportivo, o incluso económico, tienes que mirar varias temporadas, un periodo de tiempo. No se puede mirar un tema puntual, porque ahora se está mirando una fase de grupos que todavía no hemos ni terminado. Me parece una auténtica barbaridad hacer esas comparaciones. Esta película también la he visto otras temporadas, cuando en las primeras jornadas no teníamos entre los ocho primeros a ningún club y luego se metieron tres equipos. A mí no me preocupa lo que está pasando. Sí que me consta, incluso, que los de la Premier están preocupados porque solo le están ganando a los españoles, no les están ganando a los italianos. Esto hace dos semanas, ahora opinarán otra cosa. Hay que escribir, hay que contar, entonces, siempre hay que buscarse relatos y historias para contar.

Hablemos de ese nuevo contrato de los derechos televisivos. ¿Lo valoran muy positivamente? ¿Cuál es la expectativa a medio plazo?

Lo tengo que valorar positivamente. Tanto que nos gusta compararnos, Inglaterra no ha crecido del último tender, solo un 2%, Alemania un 2%, Italia ha bajado un 8%, Francia ha bajado un 35%,.. Somos los únicos de las grandes ligas que crecen una cantidad muy importante, cerca del 10 %, creo que es un gran resultado. Es importante la lucha contra la piratería y el valor que han creado los clubes con su producto audiovisual, que hemos innovado durante estas últimas temporadas. Estamos orgullosos. Hablando de comparaciones, no hay que compararse solo con la Premier, Alemania ya tiene más habitantes que Inglaterra y estamos por encima en derechos audiovisuales, o en Italia, que también tiene muchos más habitantes, y estamos por encima, o de Francia, que estamos muy por encima. No podemos ser campeones del mundo en todo.

Se anunciaron hace unos días cambios en el Fair Play financiero ¿cree que esto va a suponer un alivio para esos clubes que quizás tuvieron los problemas con las inscripciones en los últimos mercados? ¿Estáis trabajando en ese camino?

El Fair Play Financiero de la Liga se adapta todos los años a las realidades. Ahora se ha considerado que ciertos conceptos permiten ampliar el mercado de introducción de jugadores, pero a veces es al revés, tenemos que reducirlo por ciertas circunstancias. Pasó en la época del COVID. En cada momento hay que tomar decisiones, siempre que no pongamos en riesgo la sostenibilidad económica de los clubes de fútbol, que es para nosotros el mayor activo y es lo que nos hace seguir siendo competitivos. Si nosotros abriésemos mucho, seríamos competitivos circunstancialmente, en un momento, pero no estructuralmente, como es necesario que sea el fútbol. Por eso nuestra liga está donde está, por eso suben nuestros derechos audiovisuales en España, porque somos una comisión sostenible económicamente y en la que son predecibles los resultados económicos de los clubes, que es lo importante también.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, en un acto de esta semana. / ESTELA SILVA / EFE

Para terminar, quiero saber los que son para usted los grandes retos de la liga.

Seguimos teniendo como reto tecnológico el tema de la piratería, porque no solo es un problema en España, sino que es un problema mundial. El segundo gran reto que te diría es el de gobernanza, el poner orden en toda la gobernanza europea y mundial, en lo relativo a las nuevas competiciones, los repartos económicos, esas competiciones que afectan a las ligas nacionales... Tenemos que intentar llegar a un acuerdo con todos, porque si no la deriva hacia la que van las ligas nacionales es muy peligrosa, sobre todo las grandes ligas.

¿Hasta qué punto es peligroso lo que está diciendo?

Te voy a poner un ejemplo. Es peligroso que, por ejemplo, en la liga suiza, el equipo que juega la Champions ingrese 30 millones de euros por la Champions y el siguiente equipo, el segundo de la liga suiza, tiene cinco millones.

La desigualdad, ¿no?

Pues eso es lo que hace peligroso, pero está pasando en la austriaca, en la holandesa... Si esto sigue, acabará pasando en la española dentro de unos años.

¿Cuál es la solución para eso?

Pues habrá que acordar primero todas las nuevas competiciones. Que no salgan más o reformar las que hay para intentar equilibrar la competición y establecer criterios económicos conjuntos en el fútbol europeo para evitar que las ligas pierdan competitividad por esa circunstancia que hay. Es verdad, son competiciones que organiza otra organización, que es la UEFA, pero es verdad que todo está indexado y relacionado, y como no lo hagamos, vamos en mal camino. Ya lo vengo diciendo hace tiempo, pero es que cada vez se va acercando más el problema.

¿Algún reto más, al margen de la piratería, la gobernanza y el tema de la desigualdad?

Siempre hay retos. El disminuir el tema de las conductas de odio intolerantes siempre es un reto más. Traer más asistencia todavía a los estadios, aunque ya estamos en un 85% en la Liga EA Sports, pero intentar aumentar con los clubes. Intentar conseguir tener un 90%. Terminar con el plan de impulso del proyecto hecho con CVC, las reformas de los estadios que se están haciendo, que va a mejorar muchísimo las asistencias y la recaudación de los clubes para que sean más competitivos, porque no solo dependen de televisión, también de ticketing, y hay que aumentar esos conceptos. Para eso las reformas de los estadios son importantes, el aumento de plazas VIPs en los estadios también. Estamos trabajando por los clubes.