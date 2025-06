Tebas: "El Balón de Oro debería estar entre Lamine Yamal y Vinicius"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, fue uno de los protagonistas en el ISDE Sports Convention 25, en el que también estuvieron presentes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el exjugador del Madrid, Rudy Fernández o la nadadora paralímpica Teresa Perales.

Tebas trató sobre muchos temas de actualidad y después atendió a los medios y sus preguntas, incluyendo una sobre el próximo Balón de Oro, sorprendiendo con su pronóstico: "Debería estar entre Lamine Yamal o Vinicius".

¿Los motivos para meter en la pelea al brasileño por delante de Mbappé o Dembélé? Según el presidente de LaLiga, hay que recordar el inicio de la competición: "No ha hecho una supertemporada, pero no hay que olvidar que al principio estuvo muy bien. Ser Balón de Oro es el conjunto de una temporada y a él todavía le quedan partidos internacionales y el Mundial de Clubes. Esos dos jugadores que están jugando en España".

Javier Tebas, presidente de LaLiga / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

Además, Tebas también se rindió a la cantera del Barça: "Cuando se nos dice que LaLiga no ficha, yo lo que digo es que lo que no hay que hacer es derrochar. Esto demuestra que cuando confías en jugadores jóvenes lo ves, ahí tenemos el caso del Barcelona con Casadó, Cubarsí o Lamine Yamal. No hace falta fichar tanto porque muchas veces las estrellas las tienes en tu casa".

Palo a la Kings League y la investigación de la UEFA al Barça

El presidente de LaLiga aprovechó la ocasión para dejar un recado a la Kings League: "Voy a decir unas palabras para que Gerard Piqué me conteste: a la Kings League no la veo ni por el retrovisor. Yo creo que está bastante lejos. Es un proyecto muy loable, pero no puede competir con los grandes deportes premium a nivel de audiencias y seguidores. Pero está bien, funciona, va creciendo, pero no es un elemento sustitutivo de LaLiga. El fútbol sigue siendo el deporte rey y lo seguirá siendo mientras no hagan tonterías".

"Decían que había bajado el interés de los jóvenes. Hemos batido récords de asistencia en los estadios, llegamos casi a 19 millones de espectadores entre las dos categorías y donde más hemos crecido es en gente joven y mujeres. Me preocupan los jóvenes, pero los mayores también, porque según un informe los mayores tenían problemas para ver el deporte en directo con las nuevas tecnologías", añadió Tebas.

Laporta y Tebas / LALIGA

Por otro lado, el directivo también se pronunció sobre la investigación que, según The Times, está haciendo la UEFA al Barça por una presunta violación de las normas del Fair Play Financiero. "No sé lo que están investigando y no sé lo que hay. Nosotros tenemos nuestro trabajo y a lo largo del año ha habido muchas noticias. Lo que está haciendo la UEFA, sinceramente, no lo sé", respondió.

Cuestionado por si podía ser un problema con las palancas, Tebas también fue claro: "Serán conceptos de reglamento de control económico diferentes y hay que pensar que la UEFA computa las cuentas con dos temporadas de retraso. Están analizando ahora la temporada 23-24 o 22-23. Nosotros en esas épocas las operaciones que hizo el Barcelona no estaban limitadas en nuestro reglamento, luego se limitaron. Se permiten, pero hasta un límite de la cifra de negocio y no sé si será eso exactamente".

Por otro lado, el presidente de LaLiga también valoró la situación del Barça en el próximo mercado: "Saben lo que tienen que hacer, yo no voy a desvelar mucho más. Lo saben, saben el camino, son conocedores de las normas y espero que lo hagan y no nos tengan en vilo hasta el último día con cosas que no fueron agradables para nosotros a final de año (Caso Olmo y Pau Víctor). Tienen un equipo financiero que conoce perfectamente las normas".