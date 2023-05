Tebas 'ataca' al Real Madrid: "Lloran mucho..."

El presidente de La Liga, Javier Tebas, ha ofrecido una entrevista en el podcast 'Folha Seca' donde ha tratado todas las polémicas que envuelven al fútbol español Sobre Florentino Pérez ha declarado que "piensa que en España el Madrid ya no tiene por qué ir a jugar a ciertos campos"

El presidente de La Liga, Javier Tebas, ha ofrecido una entrevista en el podcast 'Folha Seca' donde, como es habitual, no ha dejado a nadie indiferente y ha tratado todas las polémicas que envuelven al fútbol español.

En relación con el actual reparto por televisión, Tebas ha declarado que "los grandes clubes ganan lo mismo que los de la Premier. El Madrid llora mucho, pero no es verdad. Están igual que los de la Premier League. Por eso cuando salen los que más ingresan del mundo siempre están Madrid y Barça entre los tres primeros. No sé qué mas quieren".

Sobre el proyecto de la Superliga y Florentino Pérez, el presidente de LaLiga ha dejado claro que "yo al presidente del Real Madrid le conozco desde hace muchos años, he tenido muchas reuniones con él y sé lo que piensa del fútbol español y del fútbol europeo. Él piensa que en España ya no tiene por qué ir a jugar a ciertos campos el Real Madrid".

Además, sobre la relación entre ambos ha añadido que "son muchos años y he estado con muy buena relación con Florentino, con mala y con muy mala, como puede ser ahora".

Finalmente, ante la innovación de la Kings League ha reconocido que "no le da dolor de cabeza". "Me divierte y la sigo de vez en cuando. Me conozco a Spursito, Dj Mario, me conozco los equipos. Pero es muy diferente. Es un producto gratuito, el día que sea de pago... pero por el perfil que tienen no puede ser nunca de pago", ha zanjado Javier Tebas.