Tebas ataca duramente a Florentino tras el final de la Superliga

Las primeras reacciones tras el acuerdo entre la UEFA y el Real Madrid no han tardado en llegar. El conjunto blanco y el organismo europeo, junto a la EFC, anunciaron este miércoles mediante un comunicado oficial el fin de su guerra, lo que también supone el adiós definitivo a la Superliga.

Tras ello, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, publicó un tweet en su cuenta oficial de 'X'.

"Hace menos de 90 días, Florentino Pérez sostenía que pactar con la UEFA era poco menos que una claudicación. Ahora empieza la fase habitual: construir el relato por los portaCOCES , para que una rectificación parezca una victoria estratégica. El problema no es cambiar. Es negar que se ha cambiado. Cuando uno tiene liderazgo real, no necesita reescribir lo que dijo hace 90 días. Una competición de uno contra si mismo era imposible", escribe el mandatario de la competición.

Junto al texto, el presidente de LaLiga añade un vídeo en el que aparece Florentino Pérez, durante la última asamblea del Real Madrid diciendo lo siguiente: "La UEFA nos pide que volvamos a la ECA, pero sepan que está asociación de clubes, patrocinada por UEFA, está muy lejos de permitir a los clubes trabajar en libertad. Entre sus propios normas, la ECA, ahora llamada EFC, obliga a sus miembros a renunciar a cualquier reclamación judicial contra la UEFA. Naturalmente no vamos a renunciar a reclamar los cuantiosos daños que nos ha causado la UEFA con el proyecto de la Superliga. Sería renunciar a miles de millones de euros que vamos a reclamar".

De este modo, continúa la guerra pública entre los dos dirigentes, que no dudan a la hora de atacarse en cada una de sus intervenciones.