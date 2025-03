Tebas ataca a Ancelotti por los horarios: "El que se queja hace los cambios en el minuto 85"

Como de costumbre cada vez que toma la palabra, Javier Tebas ha vuelto a dejar declaraciones interesantes durante la gala anual de la ISDE Sports Convention 2025.

Uno de los temas principales que ha abordado ha sido el de la piratería en el fútbol, la gran lucha de LaLiga en los últimos años. "Los Ferraris también son caros y nadie va robando Ferraris. No creo que el fútbol sea caro, en 80-90€ te dan todo lo que se puede ver. En cada país del mundo es diferente", sentenció el presidente de la competición.

Además, Tebas hizo hincapié en la futura aplicación que tendrá la IA: "En la próxima temporada veremos temas de Inteligencia Artificial en la producción audiovisual de los partidos. En la reunión de los árbitros expuse que había que cambiar el sistema e introducir la IA en los ascensos y descensos para hacerlo de manera más objetiva".

"Estamos trabajando en un tema de IA para mejorar la retransmisión. Si por ejemplo hay un gol, que la IA detecte algún gol parecido en otro año, por ejemplo de 2012, y lo muestre", explicó ante los medios.

La respuesta a Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid / Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

Otro de los temas por los que fue cuestionado Tebas fue por los horarios y la polémica sobre los descansos de 72 horas: "Lo de las 72 horas me hace gracia. Llevamos 14 años haciéndolo así y parece que nadie se había dado cuenta. Se dejaron los cinco cambios para estas cosas. Si haces todos los cambios en el minuto 85... Y es el que se queja. Si lo haces en el 85, pues claro, derrota".

"¿Está apuntando a un entrenador italiano?", le preguntó entonces el moderador, haciendo referencia a Ancelotti. "No... Me vienen otros que se han quejado. ¿Cuántos jugadores del Real Madrid han jugado más del 60% en todas las competiciones? ¿Cuántos más del 80%? Habrá que verlo. Si hay 25 jugadores y se hacen esas plantillas extensas es para rotar", sentenció Tebas.

Sobre el ultimátum del Madrid, también fue muy rotundo: "No valoro que el Madrid no se presente. Allá ellos. La verdad que no pienso en si lo hará o no. Ni se me ha ocurrido pensarlo".

"No puede ser que todo sea culpa de la RFEF, de las ligas... Parece que los demás crean campeonatos y no pasa nada. No puede ser que no se piense en la industria. Vivimos una época muy peligrosa para el deporte en general y para el fútbol en particular", criticó el presidente de LaLiga

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, interviene en un desayuno informativo / EFE/ Zipi Aragon

"Desde que sonó lo del Mundial de Clubes he estado siempre en contra. Llevamos años en los que las instituciones del fútbol resuelven todo cambiando formatos. La industria del fútbol son las ligas nacionales, las que llevamos decenas de años y las que crean los puestos de trabajo. Hay que pensar en la salud física de los jugadores y la salud económica del fútbol", explicó.

El caso Dani Olmo

"Nosotros hemos defendido que no tendría que haber jugado y defendemos que no tendría que seguir jugando. Antes de que el caso Olmo fuese por LaLiga y la RFEF, los órganos competentes, hubo dos medidas cautelares que pidió el FC Barcelona y ambas dijeron una cosa y es que Olmo sabía las consecuencias que podía haber cuando firmó su contrato en agosto. ¿Cómo se le puede dar la cautelar a alguien que ha previsto eso?", dijo el presidente de LaLiga.

Dani Olmo, celebrando un tanto con el Barça / VALENTÍ ENRICH

Por si no había quedado claro, Tebas insistió después ante la insistencia del moderador: "¿Qué voy a decir? ¿Que Olmo tiene que terminar la temporada con el Barça? Pues no".

Además, también dejó claro que la Kings League no era competencia de LaLiga y que nunca lo fue: "No veo la Kings League como una amenaza. Es un fenómeno de entretenimiento. Ahora están viviendo una situación diferente a la del principio. No los critico. Me parece bien, pero no es competencia nuestra".