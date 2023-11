Tebas se alía con Vinicius

El presidente de LaLiga esquivó valorar sus provocaciones a los futbolistas del Rayo en el derbi del domingo "Yo no veo a ningún jugador que parezca totalmente un caballero", justificó

Vinicius volvió a ser protagonista este fin de semana y no precisamente por sus excelencias futbolísticas. El Real Madrid no pudo pasar del empate en el Santiago Bernabéu ante el Rayo Vallecano (0-0) y el brasileño dio rienda suelta a su frustración encarándose con los franjirrojos Stole Dimitrievski e Isi Palazón, amén de sus constantes y airadas protestas hacia el colegiado del encuentro, Juan Martínez Munuera.

La actitud provocativa del delantero del Real Madrid está agotando la paciencia de sus compañeros de profesión y se ha ganado la reprimenda de algún peso pesado, como el exblaugrana Carles Puyol. Y es que en el caso de Vinicius no hay semana que no sea noticia por sus actitudes antideportivas.

Una actitud que empieza a cansar incluso dentro del propio vestuario madridista como se vio en el clásico del sábado, cuando su técnico, Carlo Ancelotti, le agarró para que dejara de provocar a la afición del Barça y se metiera rápido en el vestuario al ser sustituido. Y ya tuvo que sustituirle la jornada anterior para evitar que le expulsaran por un rifi rafe con el sevillista Ocampos y se perdiera el clásico contra el Barça.

Curiosamente, mientras el mundo del fútbol se une para censurar el comportamiento de Vinicius, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, se ha mostrado condescendiente con el delantero del Reeal Madrid.

Durante la segunda entrega de premios de la AFE, Tebas evitó valorar las trifulcas que tuvo Vinicius ante el Rayo: "Es un gran jugador y no tengo que darle ningún consejo. No soy quién para dar consejos de ese tipo. Él tiene sus asesores, su gente, él sabrá lo que tiene que hacer. No tengo que dar consejos. En el fútbol siempre todo el mundo buscamos dar vueltas y yo no las busco desde hace tiempo. Yo me preocupo por la imagen colectiva de LaLiga, no por las individuales. En todos los partidos siempre hay cosas mejorables, y nada más"

El presidente de LaLiga evitó analizar las declaraciones de Puyol en las que recomendaba a Vinicius un cambio de comportamiento: "Muy bien por Puyol. Que se lo diga a Vinicius y ya está"

Tebas no se salió ni un centímetro del discurso que llevaba preparado: "Insisto, yo no voy a meterme en la conducta de Vinicius o no, porque es hacer una polémica y es lo que se busca y no voy a buscar la polémica. Lo importante y lo que defendemos y para lo que trabajamos nosotros es que no haya insultos racistas en los estadios, en este caso para Vinicius y para otros jugadores, u homófobos también para otros jugadores y esa es nuestra obligación y nuestro trabajo".

El presidente de LaLiga consideró que la actitud de Vinicius no se aparta de la de todos los futbolistas: "Los jugadores en el terreno de juego en todos los equipos, siempre hay conductas que no se entienden, y no solo Vinicius, hay otros jugadores. Así son los partidos, yo no veo ninguno que parezcan caballeros totalmente".