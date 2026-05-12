Tebas acusa a Florentino Pérez: "Miente, unas veces dice que di 25 millones y otras 10"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, acusó en Santander al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, de "mentir" sobre el medio de comunicación 'Relevo' y señaló que "vive del victimismo de la persecución".

Tebas realizó estas manifestaciones en Santander, en un acto con el presidente del Real Racing Club, Manuel Higuera, a preguntas de los periodistas sobre la decisión del presidente del Real Madrid de convocar elecciones, una decisión sobre la que mostró su respeto.

"El presidente del Real Madrid hará lo que crea mejor para el club; no está entre sus opciones dimitir y convocar elecciones, por lo que hay que respetar. Es el presidente del club, por lo que es el que sabe mejor su situación", indicó Tebas.

También se pronunció sobre las criticas de Florentino Pérez al desaparecido medio de comunicación 'Relevo', del que opinó que se creó por LaLiga para atacar al Real Madrid, y ante las que Tebas manifestó que el presidente del club blanco, "con el prestigio que tiene", no debería "mentir".

"Se lo he dicho por la red social X. Hay veces que dice que hemos dado al medio 25 millones, otras veces 10... Es mentira. Han venido hasta a ver las cuentas", señaló.

Por ello, Tebas lamentó que Florentino Pérez haya vuelto a trasladar un "bulo", y manifestó que el presidente del Real Madrid vive "del victimismo de la persecución".

"Es triste que un hombre como Florentino, con el prestigio empresarial que tiene y lo que ha hecho por el Real Madrid, tenga que entrar a mentir y a decir estas cuestiones. Todo el mundo sabe que soy madridista, aunque ahora mismo estoy hibernando. Me da pena por el Real Madrid porque no se puede ir con la mentira constantemente", concluyó Javier Tebas.

(foto) (video)