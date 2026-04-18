Tchouaméni: "Lo siguiente con Vinicius será irnos del campo"

Aurélien Tchouaméni es un jugador que nunca evita dar la cara. Por eso, su baja en la vuelta contra el Bayern fue más que un contratiempo deportivo para el Real Madrid. El conjunto de Arbeloa se quedó sin un líder en el campo, alguien que ya vivió un proceso de redención por el que están obligados a pasar ahora los jugadores blancos tras el segundo varapalo consecutivo en Champions.

"Fui un chivo expiatorio en el Bernabéu"

“Fui un chivo expiatorio. En los primeros 20 minutos, el Bernabéu pitaba cada vez que tocaba el balón. Esa situación o te destruye, o piensas: ‘así son las cosas’. Lo único que puedo controlar es mi rendimiento. El nivel de presión en el Real Madrid es algo diferente. La gente va a hablar de todo lo que hagas, sea bueno o malo”, reflexionó el mediocentro galo en una entrevista para Pivot Podcast.

Tchouaméni se refiere a lo que vivió durante el partido de octavos de la Copa de la temporada pasada. La afición blanca le abroncó cuando sonó su nombre por megafonía y volvió a hacerlo para penalizarle por sus errores. Será una situación tensa que podría repetirse en lo que resta de Liga, con un Madrid prácticamente sin opciones, lo que convertirá cada uno de los encuentros que quedan en el Bernabéu en un ejercicio de resistencia para una plantilla que ha fracasado en todas las competiciones.

El pivote francés utilizó ese momento complicado para reconstruirse y convertirse en uno de los pocos jugadores que ha dado el nivel necesario para estar en el Real Madrid. Alcanzó su mejor versión con Xabi Alonso y la ha mantenido con Arbeloa. A esto hay que sumarle su predisposición para comparecer en zonas mixtas o en ruedas de prensa, pese a no ser uno de los capitanes. Pero cuando habla, lo hace como si llevara el brazalete.

El lío entre Prestianni y Vinícius marca la eliminatoria Real Madrid-Benfica / EFE

La opinión sobre el 'caso Prestianni'

En la entrevista con Pivot Podcast también se refirió a uno de los episodios más desagradables que vivió el Real Madrid esta temporada. Fue en la ida del ‘playoff’ de Champions contra el Benfica, en el Estadio Da Luz. Tras su gol, Vinicius pidió la activación del protocolo antirracista por los supuestos insultos recibidos por parte de Prestianni. El jugador argentino del equipo portugués fue suspendido cautelarmente y no jugó la vuelta en el Bernabéu. Su sanción definitiva sigue bajo estudio de la UEFA.

Durante los momentos de caos que se vivieron tras el minuto 50, se barajó una posibilidad que Tchouaméni recupera como medida de fuerza en caso de nuevos incidentes: “Le llamaron mono. Siento que el próximo paso será dejar de jugar. No vamos a permitir que vuelvan a ocurrir esas escenas”, sentenció el futbolista, que en su momento consideró un “éxito” que Prestianni no jugase la vuelta en el Bernabéu, en una postura similar a la defendida por Arbeloa y por el propio Real Madrid como club.