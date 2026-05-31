Tchouameni rompe su silencio tras su pelea con Valverde

Aurelien Tchouaméni rompió su silencio tras el incidente con Fede Valverde. Los dos futbolistas se pelearon en uno de los últimos encuentros antes del Clásico y terminaron con el uruguayo en el hospital y con una multa millonaria a ambos. El centrocampista francés aprovechó una rueda de prensa en Clairefontaine para "aclarar algunas cosas".

"Evidentemente pasaron cosas; lo pudisteis ver y escuchar en los medios. Se magnificó porque salió en los medios de comunicación y cuando juegas en el Real Madrid, eso crea una gran reacción. En la prensa se dijeron muchas tonterías. Leí que hubo una pelea y que le había dado un puñetazo... Lo que no fue el caso. No entro en más detalles", explicó el madridista tras uno de sus primeros entrenamientos con la selección de cara al Mundial.

Los dos futbolistas no volvieron a jugar juntos desde el incidente. Valverde tuvo que estar dos semanas sin jugar tras su golpe en la cabeza y se perdió el Clásico, el encuentro ante el Oviedo y ante el Sevilla. El francés jugó todos esos encuentros, pero justo en el último partido de Liga se invirtieron los papeles: Valverde jugó ante el Athletic y Tchouaméni se quedó en el banquillo.

Valverde celebra un gol junto a Vincius / Juanjo Martín / EFE

A pesar de ello, el francés defendió que todo sigue igual con su compañero y que no tienen ningún problema: "Lo más importante es que el club estaba al corriente de lo que pasó. Hay muchas cosas que pasan en los vestuarios que no salen en la prensa. La vida sigue. Con Fede tenemos un objetivo común: ganar títulos con el Real Madrid. No hay problema".

Tras todo lo sucedido en Valdebebas, hay un nuevo morbo en la Copa del Mundo. Un posible Francia-Uruguay supondría la primera vez que los dos futbolistas se vieran las caras sobre el césped tras su pelea, algo a lo que Tchouaméni no le hace mucho caso: "Y si me enfrento a él en el Mundial, nosotros tendremos ganas de ganar con la selección francesa. En el aspecto personal no hay problemas ahora mismo con Valverde”.

La pelea entre ambos fue uno de los últimos incendios de una temporada nefasta para el Real Madrid. Segundo año consecutivo sin títulos, tres entrenadores y un club que parece que no se recupera. Tras el incidente se afirmó que uno de los dos saldría este verano, pero parece que finalmente los dos seguirán jugando en el Santiago Bernabéu.