Tchouaméni: "Es culpa nuestra, no de Xabi Alonso, sin intensidad es muy difícil ganar"

Aurelien Tchouaméni se ha convertido en el portavoz oficial del Real Madrid. Una responsabilidad que comparte con Courtois. Tras las salidas de Modric o Lucas Vázquez, el francés ha sido el encargado de dar la cara por un vestuario sin liderazgos consolidados. Algo que él mismo reconoció en su análisis previo al duelo decisivo frente al Manchester City en Champions donde Xabi Alonso se juega su continuidad.

"No dimos el máximo contra el Celta"

Aunque en el fondo ya esté condenado, porque, como describió Tchouaméni, el problema de la derrota por 0-2 frente al Celta y del bajón que sufre el Real Madrid desde el clásico poco tiene que ver con un entrenador que ha entregado las armas: "Si no jugamos con la intensidad máxima va a ser muy difícil ganar. Tenemos que entender que, para ganar este tipo de partidos, debemos dar el máximo. No lo hicimos contra el Celta".

La autocrítica se vio en el discurso del francés, aunque esa fase debería estar más que superada con hechos que acompañen a las palabras, algo que, por el momento, no se ha dado. "Si no ganamos partidos es porque tenemos que hacer las cosas mejor, con balón y sin balón. Va en el compromiso de todos: jugar mejor en defensa y en ataque. Lo que estamos haciendo ahora no da para ganar", insistió.

Tchouaméni percutió en la misma idea durante toda su intervención, liberando de carga a Xabi Alonso. Como si el destino del entrenador estuviese ya decidido y solo quedase un milagro en el campo para darle la vuelta a la situación. La solución, por cierto, la encontró en parte Xabi Alonso a principio de temporada, pero su idea se ha ido diluyendo. "Tenemos que mejorar en el aspecto de la presión", recordaba el galo.

"Seguro que el entrenador tiene un buen plan"

"Cuando empezamos los partidos, salimos a presionar al rival, como pasó al principio contra el Celta o frente al Athletic. El problema es que a veces lo hacemos bien y otras muy mal. Tenemos que mejorar en eso para ayudarnos a recuperar más balones, marcar goles y todo lo demás", aseguró Tchouaméni, dando a entender el grave problema que ha llevado al Madrid a su situación actual.

Porque numéricamente el escenario sigue siendo favorable: a cuatro del Barça en Liga con una temporada por jugarse; y en el 'top 8' de Champions que defiende ante el City de Guardiola en casa. El problema no es ese, el conflicto tiene que ver con las sensaciones de un grupo donde cada miembro hace la guerra por su cuenta. "Tenemos que defender todos juntos y tener compromiso", pidió Tchouaméni.

Pero el francés dijo una frase que demuestra la disfunción que existe en el club ahora mismo. Cuando se le preguntó por cómo afrontaría el Madrid el partido contra el City, dijo: "Seguro que el entrenador tiene un buen plan". Es decir, el día antes del encuentro, los jugadores no saben todavía cuál es la hoja de ruta a seguir, lo que demuestra el presentismo de un club sometido a la voluntad de sus futbolistas: "Si jugamos a nuestro nivel, podemos ganar".