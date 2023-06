Tchouameni, sobre el racismo: "La hipocresía de algunas personas..."

El centrocampista del Real Madrid estalló en redes sociales por el asesinato de un adolescente a manos de la policía francesa Tchouameni recibió duras críticas por alzar la voz contra el racismo, un hecho que el propio jugador condenó

Un nuevo caso de racismo ha sacudido Francia esta semana. El asesinato de un adolescente a manos de la policía francesa este martes ha despertado la indignación de múltiples personalidades en el mundo del fútbol, entre ellas la de Aurélien Tchouaméni, que no ha dudado en alzar la voz en contra del lamentable incidente.

El joven asesinado se encontraba en un control de tráfico cuando la policia francesa le obligó a frenar. La negativa del adolescente de 17 años fue respondida con un disparo en la cabeza, según informan desde Francia. En un principio, las explicaciones fueron que el joven había atropellado a varios agentes en su intento de huída, aunque un vídeo posterior descartó esta versión.

El centrocampista del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, ha sido una de las principales voces que se han alzado indignadas por el incidente sucedido este martes: "Nahel (el nombre del joven asesinado) podría haber sido mi hermano pequeño. Y tengo el corazón roto cuando escucho a su madre porque es la voz de mi madre la que escucho", ha explicado.

El jugador francés ha criticado la facilidad con la que se suceden estos episodios: "No reescribiremos la historia y no cambiaremos el mundo en las redes sociales...pero me gustaría entender por qué durante años mueren jóvenes durante controles policiales que parecen triviales. El gatillo parece mucho menos pesado cuando se trata de cierto tipo de personas".

Los mensajes de Tchouameni fueron criticados por un sector que no entendía la indignación del jugador. El francés salió al pasó de los mensajes de odio: "La hipocresía de algunas personas con respecto al racismo es algo... Dos pesos, dos medidas.", expresó para evidenciar el problema latente de racismo que aún en día sigue existiendo en nuestra sociedad.