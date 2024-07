Tchouameni, el proyecto incompleto

En el Real Madrid siguen esperando la mejor versión de Aurelien Tchouameni. El centrocampista francés ha sido una de las apuestas económicas más atrevidas de Florentino Pérez en los últimos años. Su proyección y sus cualidades provocaron una dura puja en el mercado hace dos temporadas y fue el jugador el que eligió vestir de blanco no sin antes pagar una fuerte cantidad por él: 80 millones de euros más 20 en incentivos.

Dos años grises

Lleva dos temporadas en el equipo. Llegó como relevo de Casemiro, pero no ha cubierto las expectativas ni de lejos. Se cuestiona su irregularidad, en la que alterna partidos brillantes en los que muestra su verdadero potencial, con otros sin contenido y repletos de imprecisiones en los que no aporta lo esperado al núcleo del juego. Se duda de su creatividad, pese a que técnicamente es un excelente futbolista. Un jugador que no acaba de calar en el madridismo.

Su mejor aval es que tiene 24 años y mucho margen de mejora. Conoce perfectamente la filosofía que exige el Real Madrid a sus futbolistas, y solo esperan que siga creciendo para alcanzar el nivel deseado y acabe siendo uno de los ‘jefes’ del equipo en el centro del campo. Le necesitan y más ahora sin Toni Kroos, pero debe dar un paso adelante y asumir el mando en la medular. Debe exponer más para ser el jugador al que busquen sus compañeros, algo de lo que no hace gala.

Poca influencia en el juego creativo

Su fútbol introvertido hace que hasta Ancelotti dude de que sea el mediocentro que necesita el equipo, y en que piense en reconvertirlo a central por su poderío aéreo y buena colocación. Una posición en la que sí ha brillado cuando el italiano ha tenido que recurrir a él por culpa de las lesiones de Alaba y Militao. Incluso lo eligió en alguna ocasión por delante de Nacho, un jugador que siempre ha respondido cuando ha sido llamado a filas.

A esto se suma sus inoportunas lesiones que le han privado de jugar el 20% de los partidos desde que lleva en el equipo y de que Ancelotti lo ha tenido de suplente en otro 20% de los encuentros de las dos últimas temporadas. Es titular, pero menos, un 55% de los partidos dirigidos por el italiano. Sus ausencias no llaman la atención. Se perdió cuatro de los seis partidos de la fase de grupos de la Champions y la final y apenas tuvo incidencia en el rendimiento del equipo. En definitiva, Tchouameni sigue siendo un proyecto incompleto.