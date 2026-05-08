REAL MADRID
Comunicado oficial de Tchouaméni tras el altercado con Valverde
El centrocampista francés reconoce la sanción del club y pide disculpas a la afición y a sus compañeros por la imagen proyectada
Después de la declaración de Federico Valverde ayer tras el altercado, hoy se ha pronunciado el otro protagonista. Aurélien Tchouaméni ha publicado un comunicado en su Instagram sobre la pelea:
"Lo ocurrido esta semana en los entrenamientos es inaceptable. Digo esto pensando en el ejemplo que se espera que demos a los jóvenes, ya sea en el fútbol o en la escuela. Independientemente de quién tenga razón o no, siempre debemos buscar la solución más calmada para resolver un conflicto.
Por encima de todo, lamento la imagen que proyectamos del club. Sé que la afición, el personal, mis compañeros, la directiva, todos están profundamente decepcionados por cómo se ha desarrollado esta temporada. Pero la frustración no puede excusarlo todo. Estos incidentes, aunque puedan ocurrir en cualquier vestuario, no son dignos del Real Madrid. Especialmente siendo el Real Madrid el club del que más se habla en el mundo.
A internet le encanta inventar las historias más descabelladas para generar revuelo, así que no creáis todo lo que se dice ni la narrativa falsa.
De cualquier modo, ya no es momento de averiguar quién hizo qué, quién dijo qué, o quién tenía razón o no. Reconozco la sanción del club y la acepto. Seguimos siendo una familia, con desacuerdos a veces, pero siempre debemos poner nuestros objetivos por encima de todo lo demás. He pedido disculpas al grupo, y también quiero extender mis disculpas a todos los madridistas.
Ahora es momento de seguir adelante, y todo nuestro enfoque está en El Clásico y en la temporada que tenemos por delante, para llevar al club de vuelta a la cima, que es donde pertenece."
Multa histórica para ambos
El Real Madrid ha hecho oficial este viernes las sanciones a sus dos centrocampistas a través de un comunicado publicado en sus redes sociales y en su página web. Frente a lo que se esperaba, el club blanco ha optado por una sanción exclusivamente económica, descartando cualquier castigo deportivo. El conjunto madridista ha impuesto una multa récord de 500.000 euros a cada jugador.
De esta manera, Aurélien Tchouaméni tiene muchas opciones de estar disponible para el clásico, aunque su participación dependerá de la decisión final de Arbeloa. Por su parte, Federico Valverde deberá guardar reposo entre 10 y 14 días y se perderá el encuentro ante el FC Barcelona.
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