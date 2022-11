Tchouaméni: "El primer club que se interesó por mí fue el Liverpool"

"Pero cuando entró el Real Madrid no dudé ni un segundo. Le dije a mi agente: llévame allí", asegura el francés "Es el club más grande del mundo. Si pretendes lograr grandes cosas, para marcar la historia de su deporte, no hay otro mejor mejor", afirma el centrocampista

Aurelien Tchouaméni ha desvelado que la primera oferta en firme que tuvo le llegó desde la Premier: "El primer club que se interesó por mí fue el Liverpool. Hubo discusiones, pero en cuanto entró el Real Madrid me decidí", según ha declarado el centrocampista en Le Parisien.

El ahora jugador del Real Madrid, sin embargo, tuvo clara su decisión: "No dudé ni un segundo. Le dije a mi agente: tráeme al Real Madrid". También tentado por el PSG de Christophe Galtier, el internacional francés no se arrepiente de su elección.

El internacional francés afirma que apenas dudó: "En mi mente todo estaba claro. Era el Real y no otro. Es el club más grande del mundo. Si pretendes lograr grandes cosas, para marcar la historia de su deporte, no hay mejor. Así que no dudé ni un segundo. Le dije a mi agente: en cuanto haya interés, estamos haciendo todo lo posible para ir allí. Ya estaba acondicionado. Cuando apareció el Paris, mi elección ya estaba hecha, aunque yo estaba feliz de que el PSG se acercara a mí".

Y aunque el fichaje de Tchouaméni era en principio un proyecto a medio plazo, el traspaso de Casemiro al Manchester United aceleró su participación en el primer equipo contando con la confianza de Ancelotti, que le convirtió en titular indiscutible.