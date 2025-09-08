Tchouameni se posiciona en el 'caso Dembélé': "El entrenador no es tonto"

La polémica ha estallado en Francia en los últimos días. La lesión de Dembélé con la selección ha provocado el enfado del PSG, que incluso publicó un comunicado oficial reclamando "un nuevo protocolo de coordinación médico-deportiva entre los clubes y la selección nacional".

El seleccionador Didier Deschamps ha respondido al conjunto parisino en sala de prensa, dejando claro que el PSG no es su "adversario". Al margen del técnico, el futbolista que ha tomado la palabra en la previa del encuentro ante Islandia ha sido Aurelien Tchouameni, que se ha 'mojado' sobre el debate de las lesiones y ha repasado su inicio de temporada a las órdenes de Xabi Alonso.

Las lesiones de Dembélé y Doué: "No lo hemos hablado necesariamente. Todos estábamos decepcionados por las lesiones de Ousmane (Dembélé) y Désiré (Doué). Esperamos que se recuperen pronto, pero no, no ha sido un tema de conversación para nosotros".

Dembélé, en una imagen de archivo con Francia en la Nations League / EFE

Presión de los clubes en la gestión de las lesiones: "La verdad es que cada uno defiende sus intereses. Los jugadores expresan sus sensaciones, si les resulta complicado jugar, el entrenador siempre se ha mostrado conciliador, no es tonto. Para nosotros, en el Real Madrid, siempre ha habido una buena comunicación entre ambas partes".

La aportación de Xabi Alonso a su juego: "Hubo momentos, la temporada pasada, en los que estuve jugando un poco más atrás, lo que me permitió desarrollar habilidades. Estoy rindiendo bien en este comienzo de temporada, pero ya llevo un tiempo así. Xabi tiene nuevas ideas, nuevos principios, que encajan bien con lo que yo hago".

Mbappé y Tchouameni, con la selección francesa / Agencias

La adaptación de Mbappé: "Cada vez se adapta más a su nueva vida, ha habido muchos cambios. Siempre ha sido muy sonriente y es un jugador de gran calidad".

El aprendizaje de Kroos y Modric en los pases: "Siempre he tenido buena calidad en los pases, hay momentos en los que lo demuestro más que otros. Tengo la capacidad de hacer esos pases. Me formé en la escuela adecuada con los jugadores que acaba de mencionar".

Jugar contra el Marsella en la Champions: "Evidentemente, me alegré cuando supe que íbamos a enfrentarnos al Marsella y al Mónaco en la Liga de Campeones. Hubiera sido genial jugar allí. Estamos deseando empezar esta campaña de la Liga de Campeones".