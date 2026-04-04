Tchouameni a Mbappé: "¿El carnet de conducir? Lo pagó

Kylian Mbappé dio un paso que muchos aficionados esperaban: sacarse el carnet de conducir. Hasta el momento, el delantero galo dependia de un chófer privado para desplazarse a las concentraciones de su equipo, pero esto ahora cambiará. Lejos de empezar con un utilitario pequeño, Mbappé optó por un modelo imponente: el BMW i7 xDrive60. Una berlina eléctrica de 5,4 metros de largo, casi dos metros de ancho y 544 cv de potencia.

Quien conozca al futbolista, sabe que le gustan mucho los 'caprichos' y ahora también se suma al 'capricho' automovilístico, necesario para conducir por sí mismo y dejar de depender de un chófer.

¿Se ha sacado el carnet de manera lícita?

Con 27 años, el astro francés se sacó la licencia en Alcorcón, en la 'Autoescuela Lara', la cual es "una de las más destacadas del municipio". Tardó apenas 1 mes y medio para sacarselo, un tiempo récord teniendo en cuenta su apretada agenda. De esto, ha bromeado Tchouameni en un pódcast francés.

Su compañero de vestuario y de selección, en un tono distendido, juzgó a Kylian sobre cómo se sacó el carnet. Lo hizo en el 'The Bridge', un podcast que lleva el propio Tchouaméni, donde invita a otros futbolistas y hablan de muchos temas de actualidad deportiva.

"Ahora se incorpora al mundo laboral, lo hizo al revés", acusaba el pivote a Mbappé. Justo después, un compañero de mesa le hizo una pregunta que todo el mundo quería saber: "Cómo obtuviste el carnet?", le dijo. Tchouaméni: "Pagando", comentaba.

Mbappé afirmó que el examinador era del Atlético de Madrid, su eterno rival, lo que seguramente se le hizo más complicado: "Era del Atlético", respondía. Tchouaméni: "¿Y te lo dio?", bromeaba.

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El del 'XIX distrito' se sacó el carnet de forma legal, pero su entorno bromea sobre la rapidez a la que lo consiguió. Cabe destacar que las altas influyentas acostumbran a hacer cursos 'express', y también con un coste mayor, para obtener el carnet en el menor tiempo posible. Aurelién, ya conducía y tenía coche cuando llegó al Real Madrid en 2022.