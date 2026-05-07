Tchouaméni manda al hospital a Valverde en una nueva pelea "muy grave" en el vestuario del Real Madrid

Últimamente, no hay un día tranquilo en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. El conjunto blanco va a pelea interna por día, la situación es límite y no se había visto nunca algo así en la Liga española. El diario 'Marca' ha informado este jueves de otra pelea más entre Federico Valverde y Tchouaméni; sí, otra más y mucho más grave.

La tensión es insoportable y el ambiente empeora a cada día que pasa. Los blancos están deseando que termine la temporada. Este incidente ha vuelto a ser muy grave y según informa 'Marca', ha terminado con el uruguayo en el hospital. Los dos, por cierto, serán titulares en el Clásico.

El Madrid se vio obligado a hacer una reunión de urgencia y a tomar medidas inmediatas en el asunto tras lo sucedido. Otra vez la situación arrancó con una pelea subida de tono que obligó a intervenir a varios integrantes del equipo. Las relaciones entre compañeros están en un momento pésimo.

El conflicto ha sido "mucho peor" del que sucedió el otro día entre los mismos protagonistas, tal y como relatan las fuentes que estaban en el campo de entrenamiento.

Es un momento de tensión nunca visto en Madrid. El conjunto blanco organizó una reunión de urgencia, sin dejar salir a ningún jugador de la Ciudad Deportiva mientras estaba el gabinete de crisis. La temporada es insalvable, pero el Madrid quiere poner fin a toda esta escalada de tensión para no empezar la siguiente con una losa demasiado grande. De hecho, a los dos jugadores se les ha abierto un expediente disciplinario tras lo sucedido.

Todo pinta muy mal en la capital y este domingo visitarán el Camp Nou en un golpe que podría ser mortal para un proyecto totalmente fallido.

La imagen de Mbappé contrasta con todo lo que está sucediendo estos días en Madrid. El francés acudió hoy al entrenamiento para ver si estaría disponible para el Clásico. Según informó el club, la idea es que pueda viajar a Barcelona, pero no se espera que sea titular. Eso sí, las cámaras del Chiringuito de Jugones lo pillaron saliendo de la Ciudad Deportiva partiéndose de risa.

El Clásico de este domingo puede terminar de dinamitar un vestuario que hace tiempo que no está unido. Un Real Madrid que desea con todas sus fuerzas que termine ya esta temporada, porque cada día que pasa, más tensión se genera.

Las noticias no paran de salir, las filtraciones son habituales y tampoco dejan bien al Real Madrid como institución. Al presidente blanco se le ha ido de las manos la plantilla, una situación muy similar a la que le hizo dimitir en 2006: enfrentamientos entre jugadores, futbolistas que no dirigen la palabra al entrenador, celos por los privilegios de algunos, peleas casi diarias... Un auténtico caos.