REAL MADRID
Tchouaméni, Endrick y Thiago Pitarch regresan a la convocatoria del Real Madrid para el estreno en la Champions
José Mourinho, pese a las ausencias en el centro del campo, no convoca a Sergio Martínez, fichado este verano del Racing por tres millones de euros
El Real Madrid arranca una nueva andadura esta temporada en la Champions League. El conjunto blanco recibe este martes a las 21 horas al Inter de Milán en el estadio Santiago Bernabéu. José Mourinho, que se enfrenta a uno de sus exequipos, ha convocado a 22 futbolistas, entre ellos Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch y Endrick, que se estrenan este curso en la lista tras superar sus respectivas lesiones.
La vuelta del francés es especialmente importante, pues el Real Madrid cuenta con hasta ocho bajas, tres de ellas en el centro del campo. Arda Güler, Eduardo Camavinga y Bernardo Silva arrastran una sanción de la temporada pasada, mientras que Militao, Mendy, Rodrygo, Asencio y Lunin, este último con gripe, continúan con sus respectivos procesos de recuperación.
José Mourinho, para paliar las bajas, ha convocado a cuatro futbolistas del Castilla: los porteros Sergio Mestre y Javi Navarro, el central Mario Rivas y el centrocampista Jorge Cestero. Sin embargo, el técnico portugués ha prescindido de Sergio Martínez, mediocentro fichado este verano por tres millones de euros procedente del Racing de Santander.
Pese a las ausencias en la medular, Mourinho no ha incluido en la lista al cántabro, que sí viajó a La Cartuja y se estrenó el pasado sábado con el filial blanco, con el que disputó 45 minutos tras entrar al descanso en la victoria contra Juventud Torremolinos.
CONVOCATORIA DEL REAL MADRID ANTE EL INTER
Porteros: Courtois, Sergio Mestre y Javi Navarro.
Defensas: Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Carreras, Rüdiger, Dumfries y Mario Rivas.
Centrocampistas: Bellingham, Valverde, Tchouameni, Thiago Pitarch y Cestero.
Delanteros: Vinicius Jr., Endrick, Mbappé, Carlos Espí, Brahim y Yan Diomande.
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