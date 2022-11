Tchouaméni, descartado; Benzema y Hazard, las dudas ante el Celtic

Tchouaméni no estará disponible para cerrar la Champions League ante el Celtic, como confirmó Ancelotti Benzema se ejercitó en solitario y Hazard ha sido la gran ausencia de la sesión

El centrocampista francés Aurélien Tchouaméni no estará disponible para cerrar la Champions League ante el Celtic, como confirmó el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, que guarda esperanzas con poder recuperar a Karim Benzema, que se probó en solitario en el entrenamiento de este martes en la ciudad deportiva de Valdebebas. Eden Hazard, por su parte, no se ha entrenado con sus compañeros.

"Tchouaméni no va a estar disponible mañana", reconoció Ancelotti en rueda de prensa. "Benzema está entrenando ahora, si tiene buenas sensaciones estará en la convocatoria y desde ahí elegiré si empieza el partido o juega una parte. Depende de las sensaciones que él tenga en su entrenamiento", añadió.

Benzema, que se ha perdido los tres últimos partidos del Real Madrid, se ejercitó antes que el resto de sus compañeros para tomar una decisión con su técnico que lo defendió en rueda de prensa. Ancelotti descartó que las ausencias de Karim sean debidas a la influencia del Mundial de Qatar.

"Benzema no ha jugado porque no se encontraba bien, porque ha tenido un par de lesiones y no hay que olvidar que no es un niño, tiene 34 años, se cuida mucho pero a veces no puedes estar disponible. Ni pienso que puede ser por el Mundial porque para jugarlo hay que tener una buena condición y para eso tiene que jugar", explicó-.

La otra noticia del entrenamiento de este martes ha sido la ausencia de Eden Hazard. El atacante belga no se ha ejercitado con sus compañeros en la sesión previa al duelo ante el Celtic.