Tchouameni defiende a Lamine: "Me gusta, son solo palabras y no hay mala intención"

Hasta en tres ocasiones repitió Aurelien Tchouameni ante los medios que a él "le gusta" el picante y las declaraciones en los Clásicos. Todo ello al ser preguntado por las palabras de Lamine Yamal en la Kings League.

Unas declaraciones que han generado mucho malestar en otros jugadores del equipo blanco, que se lo recriminaron tanto en el césped, durante el partido, como en redes sociales, tras el pitido final. Tchouameni, sin embargo, rompió una lanza a favor del '10' culé.

"A mí me gusta eso. Al final del partido hemos visto un poquito de cosas entre los jugadores. Nos ayuda como jugadores a competir contra el Barça. Cuando era pequeño también había visto esas cosas. Tranquilo, al final hemos ganado el partido y vale tres puntos, pero tenemos que seguir así", explicó el francés.

"Personalmente, me gusta eso. Solo son palabras y no hay mala intención. Sobre todo con la determinación y todo eso nos ha ayudado un poquito más", añadió ante la insistencia de los medios en el tema.

Ante una tercera pregunta , Tchouameni volvió a dejar su opinión muy clara: "Como he dicho, me gusta eso. Si Lamine quiere hablar... Al final el partido se juega en el campo. Hoy hemos ganado, pero tenemos que seguir para mejorar. Estamos muy contentos por el partido y vamos a mirar adelante".

Las declaraciones del centrocampista suponen un contrapunto importante ante todas las reacciones que ha habido por parte de los jugadores del equipo blanco. Carvajal, Courtois y Vinicius se lo recriminaron con el pitido final y Jude Bellingham le dejó un recado en redes sociales.