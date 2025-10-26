REAL MADRID
Tchouameni defiende a Lamine: "Me gusta, son solo palabras y no hay mala intención"
El centrocampista francés habló tras el Clásico en el Santiago Bernabéu y rompió una lanza a favor del jugador del Barça
Hasta en tres ocasiones repitió Aurelien Tchouameni ante los medios que a él "le gusta" el picante y las declaraciones en los Clásicos. Todo ello al ser preguntado por las palabras de Lamine Yamal en la Kings League.
Unas declaraciones que han generado mucho malestar en otros jugadores del equipo blanco, que se lo recriminaron tanto en el césped, durante el partido, como en redes sociales, tras el pitido final. Tchouameni, sin embargo, rompió una lanza a favor del '10' culé.
"A mí me gusta eso. Al final del partido hemos visto un poquito de cosas entre los jugadores. Nos ayuda como jugadores a competir contra el Barça. Cuando era pequeño también había visto esas cosas. Tranquilo, al final hemos ganado el partido y vale tres puntos, pero tenemos que seguir así", explicó el francés.
"Personalmente, me gusta eso. Solo son palabras y no hay mala intención. Sobre todo con la determinación y todo eso nos ha ayudado un poquito más", añadió ante la insistencia de los medios en el tema.
Ante una tercera pregunta , Tchouameni volvió a dejar su opinión muy clara: "Como he dicho, me gusta eso. Si Lamine quiere hablar... Al final el partido se juega en el campo. Hoy hemos ganado, pero tenemos que seguir para mejorar. Estamos muy contentos por el partido y vamos a mirar adelante".
Las declaraciones del centrocampista suponen un contrapunto importante ante todas las reacciones que ha habido por parte de los jugadores del equipo blanco. Carvajal, Courtois y Vinicius se lo recriminaron con el pitido final y Jude Bellingham le dejó un recado en redes sociales.
- Real Madrid - FC Barcelona, en directo: última hora en vivo del clásico de LaLiga
- El once que ha ensayado Flick para el Clásico del Bernabéu
- La convocatoria del FC Barcelona para el Clásico contra el Real Madrid
- Maldini se moja antes del Clásico: 'El Barça firmaría este resultado
- El gran gesto de capitán de Raphinha
- Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
- El último recado de Lamine Yamal al madridismo antes del clásico en su Instagram
- La confesión más sincera de Nicki Nicole: '¿Estás embarazada? No, pero...