Tchouaméni contradice las quejas del madridismo: "Los árbitros nos lo explicaron en Valdebebas"

Aurélien Tchouaméni, centrocampista francés del Real Madrid, aseguró que van subiendo "el nivel cada partido" y se quedó con el tercer triunfo, cumpliendo el pleno liguero que pidió a su plantilla Xabi Alonso.

"Había que empezar el primer bloque de partidos con tres victorias y lo hemos hecho. Hace poco empezamos la temporada y subimos el nivel cada partido. Tenemos que seguir así ganando más partidos", dijo en la zona mixta del Santiago Bernabéu.

Tchouameni, Mbappé y Vinicius celebran uno de los tantos en el Tartiere / Miguel Oses

"Hace poco hemos empezado y tenemos que mejorar seguro en todo. Los tres primeros partidos hemos ganado y estamos muy contentos. Nueve puntos en tres partidos es importante", añadió.

Tchouaméni valoró el gol anulado a Arda Güler, el 3-1 que habría dado más tranquilidad, posicionándose de parte del arbitraje al considerar mano el balón que golpeó en su compañero con los brazos en el pecho. "Mi verdad es que la última vez que hablamos con los árbitros en la ciudad deportiva nos dijo que si el jugador que marca toca el balón con su mano, no es gol. No hay problema, hemos ganado que era lo importante", opinó.

Sánchez Martínez habla con Xabi Alonso durante el partido frente al Mallorca. / Manu Fernandez / AP

Ensalzó el nivel de Güler desde la llegada de Xabi Alonso. "Ahora juega más y podemos ver su nivel. Arda es un jugador increíble que tiene muchas cualidades y disfrutamos mucho de jugar con él", valoró.

Pese a que de momento Xabi Alonso le posiciona en el centro del campo, Tchouaméni admitió que está preparado para jugar de central. "Me pide que haga mi juego, sé lo que tengo que hacer para ayudar al equipo y en cada partido intento sacar la mejor versión de mi juego. Vamos a ir mejorando, estamos en buen momento y vamos a seguir así".

"Tenemos plan de juego muy claro, sé lo que tengo que hacer con y sin balón. En el medio seguro que me encanta pero lo más importante es el compromiso y si tengo que jugar de defensa voy a hacerlo", sentenció.