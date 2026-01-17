LALIGA EA SPORTS
Tchouaméni, baja confirmada: no estará en el Villarreal-Real Madrid
La ausencia de Tchouaméni supone un problema para Arbeloa, ya que el jugador es una pieza clave en el esquema defensivo del equipo y se pierde el partido contra el Villarreal
Aurélien Tchouaméni no estará en el Estadio de la Cerámica el próximo 24 de enero. El centrocampista francés, que llegaba apercibido al duelo de este sábado contra el Levante en el Bernabéu, vio la tarjeta amarilla en el minuto 31 y tendrá que cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones.
Una entrada a destiempo
La acción se produjo en una salida de balón del conjunto granota. Tchouaméni fue abajo con los dos pies para frenar a Carlos Álvarez, una falta clara que el colegiado Miguel Sesma Espinosa no dudó en castigar con la cartulina. Pese a las protestas del jugador y de la grada, la amonestación supone el fin de una racha de más de dos meses "limpio" en Liga.
El historial de amonestaciones
Tchouaméni ha tardado en ver la quinta, habiendo pasado gran parte del tramo invernal al borde de la suspensión. Su camino hasta este castigo fue el siguiente: Espanyol, Villarreal, Getafe, Valencia y Levante
El rompecabezas de Arbeloa
La baja es especialmente sensible al tratarse de la visita al Villarreal. Arbeloa pierde a su ancla defensiva precisamente contra el rival ante el que vio una de sus amarillas en la primera vuelta. Sin el galo, el técnico deberá decidir si apuesta por Camavinga como mediocentro único o busca una solución de mayor control con un doble pivote.
