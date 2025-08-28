Tchouaméni, el pianista de Xabi Alonso que salió del pozo al que le envió el Bernabéu

Aurélien Tchouaméni (Rouen, 2000) es el jugador que mejor ha entendido a Xabi Alonso en su desembarco en el Real Madrid. El francés es el que mejor ha entendido lo que requiere un sistema flexible como el que plantea el vasco. Es el enlace entre líneas del conjunto blanco, siendo un pivote posicional que se inserta en el centro de la zaga, recupera y ordena todo lo que pasa delante de él. Es la situación opuesta a la que vivió en la primera vuelta de la temporada pasada.

El madridismo le puso en el ojo del huracán

El 6 de noviembre de 2024, el Milan pasaba por encima del Madrid en una exhibición de Reijnders. El 1-3 de la fase liga de Champions sentó muy mal a un Bernabéu que era incapaz de identificarse con la indolencia del equipo de Ancelotti. El objeto principal de la ira blanca fue Tchouaméni. Fue la víctima de un clima enrarecido por la no concesión del Balón de Oro a Vinicius que acabaron pagando el resto de compañeros.

El francés era una de las piezas más sensibles. Carletto le obligó a pasar del mediocentro al eje de la zaga, según las necesidades. Una polivalencia que a la larga le acabaría dando sus frutos, puesto que Xabi Alonso le define ahora como "un híbrido, porque puede hacer de central y de centrocampista". Para el tolosarra, el galo es su sistema, porque es el que le permite implementar "la riqueza táctica que nos dará alternativas para buscar distintas soluciones".

La afición madridista le puso en la diana durante gran parte del curso pasado. En enero, el Bernabéu hizo que los oídos de Tchouaméni chirriasen después de un abucheo sonoro previo a los octavos de Copa contra el Celta. Fue el castigo por la final de la Supercopa que hizo en Yeda, cuando el Barça arrasó al Real Madrid por 2-5.

El francés encajó las críticas y, a diferencia de otros jugadores que pasaron por situaciones similares, se repuso al temporal. Tras el partido acabó rendido en el césped. También fue el único que se rebeló después del batacazo en Champions contra el Arsenal, dejando un desafiante mensaje en sus redes sociales: "Celebran nuestras derrotas como si no fuéramos a ganar de nuevo. Volveremos".

"Antes me pitaban, ahora me aplauden"

“Cuando empiezo cada partido quiero estar concentrado sobre lo que tengo que hacer en el campo, claro que escucho las pitadas durante el partido, pero no es un problema, cada partido tiene su historia, después de esas pitadas creo que he hecho un buen partido, es lo importante”, explicaba antes de la vuelta de Champions contra el Atlético de la pasada temporada en Champions. Por aquel entonces, ya había recuperado su lugar y la calma para la posición de riesgo que detenta en el Madrid.

"Cada partido tiene su historia. Antes me pitaban y ahora me aplauden. Eso es lo más importante", razonó. Durante esos meses aprendió a gestionar la presión, trabajó en el gimnasio y dejó de martirizarse por los errores. Aprovechó para reconectar con su pasado, participando en varias iniciativas en Camerún, la tierra de sus padres, y, por ende, la suya. En abril de 2023, Aurelién fue el cofundador de Prosperi, una organización que ofrece apoyo directo a personas necesitadas.

Entre los proyectos está uno que fue inaugurado el 26 de diciembre de 2024, cuando Tchouaméni buscaba resetear de la situación que vivía en el Real Madrid. Fue la inauguración de un complejo polideportivo para los niños de la Manjo Children's Home, cerca de las localidades natales de sus padres. "El día fue mágico, con sonrisas radiantes de los niños, que además recibirán una beca de estudios para China. ¡Que este nuevo complejo sea un lugar de sueños, deporte y esperanza!", relataba el receptor de la donación.

Viajes a Camerún y terapia con el piano

Incluso en este ejercicio de filantropía, Tchouaméni tuvo que soportar las críticas que se vertieron en el país donde están sus raíces. "Algunos ven esto como una operación de 'marketing social' bien orquestada. Esta gira se asemeja más a una estrategia de relaciones públicas que a un compromiso genuino a largo plazo. Se han hecho fotos cuidadosamente preparadas y una comunicación muy ensayada, denunciando el carácter efímero de la acción", relataba la prensa local.

Tchouaméni ha aprendido a aislarse de la sobrerreación que, lógicamente, rodea a los jugadores del Real Madrid. Para ello, ha dedicado tiempo a proyectos y aficiones fuera del fútbol, como su podcast The Bridge o el piano. Si algo ha demostrado el galo durante su corta, pero intensa carrera, es la inquietud que ha mostrado por mejorar. Cuando tuvo que ejercer de central se entrenó con un sistema de realidad aumentada para entender qué pasaba a su alrededor.

La música ha sido su otra gran vía de escape. Empezó durante el Mundial de Qatar y no ha parado de mejorar en las teclas, consciente de que el ámbito sonoro también ayuda en otras facetas. El propio pivote del Madrid ha reconocido que el piano es una actividad que le exige concentración y paciencia, atributos que también están en la profesión de pivote. "Tocar hace que mejore mi atención", reconocía el francés en una entrevista con Thierry Henry.

Paralelamente a su desarrollo como jugador, el galo ha ido trabajando su marca, hasta ser portada de la edición africana de la revista Rolling Stone, quien en su editorial, utilizando el nombre de su podcast, le definía como "un puente entre continentes. Un puente entre herencia y grandeza. Un puente entre deporte e impacto social". Ahora, el francés, que también es cofundador de un equipo de la Kings League junto a Jules Koundé, quiere ser el puente del Madrid. Un rol que le permitió despuntar en el Girondins de Burdeos y le consolidó en el Mónaco, por el que el conjunto blanco pagó 80+20. Una cantidad que, unida a la repentina salida de Casemiro, se convirtió en una pesada losa que ha terminado por sacarse de encima.