El TAS confirma la sanción al Real Madrid por insultos homófobos a Guardiola

El Real Madrid ha perdido el recurso presentado ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) contra la sanción de la UEFA por los cánticos homófobos dirigidos a Pep Guardiola durante un partido de Champions frente al Manchester City, según informó Associated Press (AP).

La resolución, publicada este miércoles por el TAS, considera que los insultos que se dijeron desde la grada del Santiago Bernabéu tenían una “naturaleza discriminatoria grave” y superaban claramente los límites de la “sátira o las bromas aceptables”. De esta manera, el tribunal rechaza la apelación del club blanco y mantiene la multa de 30.000 euros, además de la sanción condicional que contempla el cierre parcial del estadio en caso de reincidencia durante los próximos dos años.

Pep Guardiola, el día de los incidentes en el Bernabéu / Kiko Huesca / EFE

Los hechos ocurrieron en febrero de 2025, durante el encuentro de vuelta del ‘playoff’ de acceso a octavos de final de la Champions League, que terminó con victoria madridista por 3-1. Parte de la afición dedicó cánticos a Guardiola con referencias homófobas y alusiones al consumo de drogas. Durante el proceso, un experto relacionó además algunos de esos mensajes con insinuaciones sobre VIH/sida hacia el técnico catalán, según apunta AP.

La defensa del Real Madrid argumentó ante el TAS que las expresiones debían interpretarse dentro de un contexto humorístico y dirigidas a una figura pública, además de cuestionar el informe elaborado por Fare, la organización que monitoriza incidentes discriminatorios en el fútbol europeo y que trasladó las pruebas a la UEFA.

Pep Guardiola, en el día de los cánticos en el Santiago Bernabéu / Kiko Huesca / EFE

El organismo europeo, en cambio, defendió que la homofobia continúa siendo un problema estructural dentro del fútbol y sostuvo ante el tribunal que este tipo de conductas contribuyen a mantener una cultura de “machismo, exclusión y hostilidad” hacia las personas por su orientación sexual.

La audiencia se celebró en Lausana el pasado septiembre, en un contexto todavía marcado por el enfrentamiento institucional entre el Real Madrid y la UEFA a raíz del proyecto de la Superliga. Según recoge el fallo, los abogados del organismo europeo llegaron a señalar que el club blanco “debería ser el primero en luchar contra esos cánticos” en lugar de recurrir la sanción.

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Antes del siguiente enfrentamiento europeo entre el Madrid y el City, disputado este mismo año en el Bernabéu, varios medios españoles informaron de reuniones entre responsables del club y grupos de aficionados para evitar nuevos insultos hacia Guardiola.