El 'tango' frustrado del Real Madrid por Mastantuono

El destino muchas veces se cruza en el camino para frustrar los sueños de las personas. El fútbol no se escapa de la ecuación como ocurre en el Real Madrid, en el que un argentino, Franco Mastantuono, frustra el deseo de otro argentino, Nico Paz. El club madridista valoraba recuperar al canterano, pero ha fichado a su compatriota, también internacional absoluto con la celeste, para cerrarle la puerta de regreso. De momento.

Temporada brillante

El Real Madrid se había planteado muy en serio recuperar a Nico Paz, al que traspasó el verano pasado al Como por seis millones de euros. Una venta con derecho a recompra por ocho millones al quedarse el 50% de sus derechos. El hispano argentino ha sido uno de los jugadores más destacados del equipo italiano y ha brillado en la Serie A, en la que ha marcado seis goles y ha dado nueve asistencias.

Llegó a ‘La Fábrica’ en 2016 procedente del Tenerife Juventud, ciudad en la que nació, aunque se acogió a la nacionalidad de su padre, el exfutbolista Pablo Paz que jugó en el Tenerife en dos etapas (de 97 al 00, y en la 01). Nico destacó en la cantera blanca hasta llegar al Castilla para debutar en 2022 a las órdenes de Raúl González. Su caché se ha disparado en el último año, pasando de los 10 millones a los 35.

Ocupan la misma posición

Su proyección no va a ser suficiente para volver al Real Madrid tras fichar a Franco Mastantuono. El club madridista no ha hecho efectiva la cláusula de recompra y Xabi Alonso no se lo ha llevado al Mundial de Clubes. A cambio, se va a gastar por Mastantuono 63 millones de euros por un jugador de 17 años (18 en agosto). Ambos son zurdos y ocupan la misma posición en el campo, la banda derecha.

Pese a todo, Nico Paz había exigido al Madrid garantías de jugar para seguir creciendo. No quería volver para ser suplente, pero nadie le podía garantizar la titularidad en un equipo del nivel del Real Madrid. Su futuro sigue en el aire, con muchos equipos interesados en su fichaje, con el Como de Cesc Fábregas al frente. El equipo italiano y el técnico catalán apuestan por su continuidad con permiso del club blanco.