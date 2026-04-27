El tándem Vinícius-Mbappé desgarra al Madrid

El debate de la compatibilidad entre Vinícius y Mbappé nació con la llegada del francés al Real Madrid en el verano de 2024. Los tres entrenadores que han dirigido al equipo desde entonces (Ancelotti, Xabi y Arbeloa) han respetado la posición del brasileño en la banda izquierda, desplazando al francés al puesto de delantero centro.

Nueve de nueve

Los resultados generales del Real Madrid desde el aterrizaje del crack francés han sido malos. Salvo los dos títulos heredados de la Champions conquistada en la temporada 23-24, Supercopa de Europa e Intercontinental, los blancos han perdido todas las competiciones en las que han participado: nueve de nueve. Por eso se buscan los motivos de tal debacle, y uno de ellos puede ser que el brasileño y el francés no funcionan cuando forman tándem de ataque.

Los datos descubren unas cifras desgarradoras. Como delanteros únicos del equipo, en un 4-4-2 de dibujo, han coincidido en 18 partidos con un balance de goles negativos. El Real Madrid ha marcado 31, que no llegan a los dos por partido, y ha encajado 32, uno más. Un -1 en el balance general que descubre la falta de sintonía del equipo con ellos y entre ellos.

Vinicius y Mbappé, durante un encuentro de liga / SPORT.es

La temporada pasada formaron ataque en el 0-4 contra el Barcelona, el 1-3 ante el Milan y el 4-3 de la final de la Supercopa de nuevo ante los culés. Este curso lideraron la delantera en el 5-2 del Metropolitano ante el At. Madrid, el 1-0 en Liverpool, el 0-2 ante el Celta, el 2-1 contra Osasuna y el 1-2 contra el City en la fase de clasificación.

Ganaron a los medianos

Salvo los dos de Liga ganados al Celta y a Osasuna, los otros seis partidos fracasaron ante rivales de su talla. En el sentido positivo, el Madrid ganó 2-1 al Barça en la primera vuelta de la Liga de este año, y 0-1 al Benfica en la ida de la Champions de los octavos de final. La temporada pasada el resultado más destacado fue un 2-0 al Villarreal. Además, ganaron al Celta dos veces y al Leganés.

Por último, fueron el tándem atacante que empató en Girona (1-1) esta temporada. En resumen, de 18 partidos con ellos arriba el Real Madrid ha ganado 9, ha perdido 8 y ha empatado 1. Unos resultados que arrojan datos negativos entre los goles marcados y recibidos. Individualmente, marcan diferentes, pero entre ellos apenas conectan además de que su escaso celo defensivo desgarran a su equipo.