Tambores de guerra en Madrid contra Lamine Yamal

Lamine Yamal estuvo junto a Piqué e Ibai Llanos en el Chup Chup de la Kings League, donde protagonizó un diálogo en el que tachaba al Real Madrid de ladrón: “El Madrid roba”. Y lo hizo en vísperas del Clásico para calentar un partido que ya de por sí no necesita que nadie lo haga. Una aseveración que ha encendido al madridismo en las redes sociales y han sido criticadas por los medios nacionales y madridistas.

La afirmación de Yamal fue acogida con asombro e incredulidad en espacios como ‘El Partidazo de Cope’. "Entiendo lo que se va a decir, que es un contexto más distendido, que es una tertulia de la Kings League... pero Lamine ha dicho lo que ha dicho", decía Juanma Castaño. En ‘El Larguero de la SER’, el ex árbitro Iturralde González decía: “El mensaje que manda es muy potente y muy peligroso. Un jugador, a tan solo unas horas del Clásico, no puede decir que se roba ni aunque lo piense”.

Una línea que no se debe cruza

“Decir ‘el Madrid roba’ es una línea que no se debe cruzar”, se oía en la tertulia de Radio Marca, aunque se intentaba “contextualizar dónde estaba” para rebajar el calentón a las palabras del jugador del Barcelona, justificando que “está en formación y tiene 18 años”, y se agarraban a los datos para justificar que “en Madrid no le traguen” ante las sonrisas irónicas de algunos tertulianos.

En ‘El Chiringuito’ le contestaba Edu Aguirre: "O Lamine no es consciente de lo que representa y de quién es o se cree que está por encima del bien y del mal", decía para agregar: "Se cree el Dios del fútbol. Se cree el rey del mundo diciendo a una institución que roba. Cuando saca los pies del tiesto, hay que criticarlo. Hay que decirle que se ha equivocado”.

Lecciones desde Barcelona

María Trisac era más contundente: “Puede ser en un contexto más relajado. Entiendo a la juventud. En el momento que faltas al respeto al que tienes enfrente se acaba la broma. Es muy fácil, es una falta de respeto y no se puede consentir. Me llama mucho la atención que desde el otro lado nos han dado lecciones sobre jugadores del Real Madrid con el comportamiento, el respeto la educación y todo lo que habéis criticado lo tenéis ahí en casa”.

Defensa Central asegura que “el vestuario del Real Madrid estalla tras la acusación de Lamine Yamal. "Esto es gasolina para el público y para nosotros... el domingo se habla en el campo, ya veremos quién gana”, pone en boca de algún jugador en respuesta a la aseveración del delantero barcelonista y comenta: “Estas palabras han encendido más a los jugadores, y a muchos de los aficionados que acudirán al Bernabéu. Se necesitará un gran ambiente para meter presión a los culés y dar todavía más energía a la plantilla de Xabi Alonso...”.