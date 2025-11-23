El talón de Aquiles del Madrid

En el fútbol de hoy, las jugadas a balón parado juegan un papel más grande del que puede parecer. Representan oportunidades de gol muy efectivas, especialmente en partidos cerrados donde el juego continuado genera pocas ocasiones. Los equipos ya han empezado a entrenarlo intensamente, diseñando rutinas de córneres, faltas, saques estratégicos y hasta los saques de banda, estudiando movimientos, bloqueos y posiciones del rival para maximizar la probabilidad de marcar. Esto convierte cada balón parado en un arma táctica decisiva.

En lo que va de temporada, sí bien es cierto que el Real Madrid no es un equipo que haya escaseado en cifras goleadoras, la poca eficacia a balón parado (únicamente 1 gol de Arda Güler) del equipo blanco hace que sus números se distingan por esa mínima diferencia con los rivales de su altura. Y lo que es peor, que en ocasiones le perjudique en el aspecto defensivo, ya que de los 12 goles que ha encajado, 3 han sido desde el “set piece”, es decir, el 25% de los goles.

GÜLER REMATANDO DE CABEZA / Planeta Real Madrid

EL RESTO DE GIGANTES

Inter de Milán, Bayern de Múnich, Liverpool o Arsenal (este último acumula hasta 7 dianas a balón parado en lo que va de temporada) son claros ejemplos del peligro que puede ocasionar un lanzamiento previamente ensayado con ellos sobre el campo. Equipos donde la famosa expresión de `celebran los córners como si fuesen goles´ es posible para sus aficionados, quiénes son conocedores de lo que supone una jugada a balón parado. Esto fue lo que dijo el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, sobre el peso que cobran estas acciones actualmente: “Hay que dar importancia a ciertos temas, para que se conviertan en realmente importantes, y eso es lo que intentamos hacer al repartir el tiempo y la atención en la preparación del partido, y luego está la ejecución".

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, durante la rueda de prensa tras el partido de Champions League / Perform

Este apartado táctico es algo que, por lo general, suele recaer en la figura del segundo entrenador o los propios analistas del cuerpo técnico, quiénes estudian la colocación defensiva que emplea el rival del partido siguiente y van reinventándose en la manera de atacar sus puntos débiles para poder sancionar a través de la estrategia.

EL ARQUITECTO DEL BALÓN PARADO

En el Real Madrid, el segundo entrenador, Sebas Parri, es el encargado de dibujar la pizarra. Ya en la época donde llevaron al Leverkusen a lo más alto, eran un grupo muy caracterizado por el daño que hacían mediante libres directos. Una función a la que seguro se le estará dando muchas vueltas en Valdebebas con el objetivo de ser más agresivos. Como ya vimos en aquella jugada contra el Mallorca donde Arnold sirvió en corto a Mastantuono, quién jugó con Carreras, separado del área, para buscar la prolongación de Huijsen en el segundo palo y terminó empujando el balón Arda Güler — totalmente liberado de marca por la poca atención que se le da a un jugador de su envergadura en estas acciones — en boca de gol. El único tanto abp del Madrid esta temporada, que dejó con ganas de más a los madridistas.

Una faceta que sin duda Xabi deberá explotar para poder ser el equipo poderoso y dinámico al que aspiraba el tolosarra el día de su presentación. "No quiero que sea el Bayer de Xabi, quiero que esto sea un equipo dinámico, que juegue un fútbol atractivo y haga disfrutar a la gente. Debemos manejar todas las facetas”. Todo ello, con una plantilla con jugadores como Rüdiger, Huijsen, Tchouaméni, Gonzalo, Militão, etc. Mimbres suficientes para lograr alzar su potencial a balón parado.