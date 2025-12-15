Copa del Rey
Talavera - Real Madrid: horario y dónde ver la Copa del Rey por TV y en directo
A qué hora juega el Real Madrid contra el Talavera y cómo ver la Copa del Rey desde España
El Real Madrid se estrena este miércoles en la Copa del Rey 2025/26. El conjunto blanco, como el resto de equipos que participan en la Supercopa de España, quedó exento de las primeras rondas y entra a competir en los dieciseisavos de final, midiéndose al CF Talavera.
Los blancos son los grandes favoritos del encuentro, mientras que los locales aspiran a dar la campanada en un partido clave a nivel de club. El Talavera compite actualmente en el Grupo 1 de Primera RFEF, donde ocupa la posición 19ª en una liga de 20.
Tras una mala racha de resultados, los de Alejandro Sandroni se reencontraron con el triunfo el pasado fin de semana, venciendo 2-1 al Mérida. Por lo que respecta a la competición copera, el Talavera ya ha sido capaz de eliminar al Rayo Majadahonda (1-4) y al Málaga (2-1).
En el Real Madrid todos los ojos se fijan en Xabi Alonso. El tolosarra salvó el match ball con una victoria con lo justo ante el Alavés, pero su situación sigue siendo crítica. Se esperan algunas rotaciones en el conjunto blanco.
¿A qué hora es el Talavera - Real Madrid de la Copa del Rey?
El partido entre Real Madrid y Talavera, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, se disputará en el Estadio Municipal de Fútbol del Prado este miércoles 17 de diciembre a las 21:00 horas (CET).
¿Dónde ver el Talavera - Real Madrid de la Copa del Rey?
El partido entre Real Madrid y Talavera de la Copa del Rey se podrá ver por TV y online a través de La1 y la plataforma de RTVE Play, que emitirá algunos de los partidos que componen la competición nacional.
