En directo
COPA DEL REY
Talavera - Real Madrid, en directo: horario, dónde ver y alineaciones de los dieciseisavos de la Copa del Rey
Sigue en directo hoy en SPORT el partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey entre el Talavera de la Reina y el Real Madrid
Menos de hora y media para el comienzo del partido
En 90 minutos se pondrá el balón en juego en el Estadio El Prado.
El Real Madrid, a dejar la crisis atrás
Después de imponerse al Alavés, el conjunto merengue sabe que cualquier derrota en los próximos partidos puede hacer saltar el proyecto por los aires, por lo que solo vale ganar o ganar para los blancos.
Bienvenidos al seguimiento en directo del Talavera - Real Madrid correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El partido empezará a las 21:00.
- Guadalajara - Barcelona, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver el partido de Copa del Rey
- Ander Basurto, culturista: 'Llevo 5 años haciendo más de 20.000 pasos diarios. Hacer 10.000 es imposible, me sienta hasta mal la comida, no soy una persona normal
- La convocatoria del Barça ante el Guadalajara
- Rotación masiva, pero con toda la artillería a Guadalajara
- Guadalajara - Barcelona de Copa del Rey: reacciones, polémicas y última hora, en directo
- Los árbitros replican a Florentino Pérez con un duro comunicado
- El Madrid ya ha elegido al sustituto de Xabi Alonso
- Pau Torres se cuela en la lista de futuribles del Barça