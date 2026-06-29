REAL MADRID
Tajante respuesta del presidente del Bayern a Florentino por el 'caso Olise'
Herbert Hainer, mandatario del conjunto bávaro, confirmó las buenas relaciones con el equipo blanco, pero advirtió una vez más que el extremo francés no está a la venta: "Florentino puede ahorrarse el esfuerzo"
El culebrón Olise está lejos de terminar. El extremo del Bayern de Múnich se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo y a su vez en una de las piezas más codiciadas del mercado. Los bávaros siempre han sido tajantes con su postura al respecto, pero eso no ha ahuyentado el interés de equipos como el Real Madrid.
El conjunto blanco, que mantiene muy buenas relaciones con los alemanes, incluso se vio obligado a emitir un comunicado en medio de todas las informaciones que estaban surgiendo, desmintiendo que existiera ningún tipo de contacto con el futbolista. Un mensaje que servía para dejarle claro al Bayern que no estaban actuando a su espalda, pero que en ningún caso negaba el interés en el futbolista.
Las últimas informaciones apuntan a que Olise habría solicitado una reunión con el Bayern programada para después del Mundial. El francés es plenamente consciente del revuelo que se ha formado en torno a su figura y aspira a resolver la situación ya sea con una suculenta renovación de contrato o bien con una salida.
A pesar del comunicado que emitió el Madrid, los rumores y las informaciones no han parado. Cuestionado por ello en Abendzeitung, Herbert Hainer, presidente del Bayern, volvió a ser contundente: "Como ya he dicho antes, si el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, tenía eso (una oferta) en mente, puede ahorrarse el esfuerzo, porque no queremos vender a Michael. Como Bayern, mantenemos una muy buena relación con el Real Madrid y por ello se pusieron en contacto conmigo para decirme que, en primer lugar, no tienen absolutamente ningún contacto con Michael Olise y, en segundo lugar, que no quieren estas especulaciones constantes en los medios de comunicación".
De esta forma, el mandatario del equipo alemán vuelve a lanzar un mensaje rotundo, como ya hizo la última vez que fue preguntado al respecto. Hainer no se plantea ni por un segundo la venta de una de las grandes estrellas del equipo.
Lejos de valorar esa opción, el planteamiento del Bayern es el de ofrecerle un nuevo contrato a Olise para extender su vínculo al menos hasta 2031 (ahora termina en 2029). De aceptar dicha propuesta, el francés se convertiría en uno de los futbolistas mejor pagados de todo el club.
El Madrid se mantiene expectante, consciente de que la posición del jugador es lo único que puede cambiar el escenario actual y muy pendiente de esa reunión que se producirá después del Mundial. Al margen de eso, tal y como confirmó Hainer, los blancos se pusieron en contacto con el Bayern para aclarar que en ningún momento harían un movimiento sin informarles previamente.
El mercado es largo y el equipo madridista sabe que necesita mantener sus buenas relaciones con los bávaros si finalmente necesitan entablar negociaciones. Las posturas están claras y la duración del contrato permite al Bayern tener una posición de fuerza ante cualquier escenario que se presente.
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