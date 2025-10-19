Susto para Xabi Alonso de cara al clásico

Xabi Alonso camina con mucho tiento esta semana decisiva, en la que se juega enfilar la Champions y tumbar al Barça en el clásico para establecer una clara diferencia con la temporada pasada. Por eso, cada contratiempo se mira con lupa. Alaba es un jugador de rotación, pero igual de necesario.

El austriaco fue titular para suplir a Huijsen, pero apenas duró 45 minutos. Se tuvo que retirar al descanso a modo de prevención, confirmando que es un futbolista que está lejos del gran nivel competitivo de antaño. En sus mejores días en el Real Madrid formó con Rüdiger una pareja eficaz.

Hoy, ni el alemán ni el austriaco están arriba en la lista de preferencias de Xabi Alonso. Es más, para el vasco Alaba era mediocentro a principio de temporada. Fue la atribución que le dio en el único amistoso previo al inicio de Liga, cuando todavía contaba con todos sus centrales sanos.

El eje de la zaga fue un talón de Aquiles la campaña pasada en el club blanco. Durante la presente, salvo en el caso de Militao, el resto de factores han ido fluctuando. Huijsen emergió como un pasador sobrenatural, pero sus dos expulsiones (un en el Mundial de Clubes) y su desempeño en el derbi madrileño contra el Atlético, unidos a problemas físicos, le han dejado en fase de lanzamiento.

Pero Alaba solo será un recurso para Xabi Alonso. A modo de prevención fue cambiado al descanso, con una ligera sobrecarga en la pierna derecha. Nada grave, pero evidencia que su estado físico pende siempre de un hilo después de la gravísima lesión de cruzado que le tuvo más de un año fuera.