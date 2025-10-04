Susto en el Madrid a tres semanas del clásico: Mbappé se retiró lesionado

Con el partido del Real Madrid frente al Villarreal sentenciado (3-1), Kyllian Mbappé dejó el terreno de juego en el minuto 82 por unas molestias en el tobillo derecho. El delantero francés se fue cojeando ligeramente cuando fue sustituido por Rodrygo, y con muestras de dolor. Aunque en ningún momento pareció que se tratara de un problema físico grave, no hay duda que planeó en el ambiente cierta preocupación en el Santiago Bernabéu por el contratiempo de su mejor jugador a apenas tres semanas del clásico frente al Barça.

Mbappé ya hizo un gesto de dolor cuando celebró el tercer tanto de su equipo, el segundo para él en este encuentro; en el momento del remate tuvo un contacto con Rafa Marín que le hizo apoyar de manera inusual el pie y es ahí cuando podría haberse producido la lesión, aparentemente leve. Con todo, en las imágenes del encuentro, cuando se produce el cambio, los compañeros de Movistar Plus+ captaron cómo el jugador admitía que tenía molestias:

De ahí que Xabi Alonso optara por no forzar al jugador. Kylian está convocado por Didier Deschamps para los dos partidos que tiene que disputar Francia en este parón de selecciones frente a Azerbaiyán (10 de octubre) e Islandia (13 de octubre), pero en el horizonte madridista se vislumbra ya un clásico frente al Barça el 26 de octubre en el que estarán en juego los tres puntos, el liderato y el factor psicológico al medirse directamente ambos equipos.

En principio, el delantero madridista debería incorporarse sin problemas a la concentración de la selección francesa aunque es evidente que todo queda a expensas de las pruebas médicas a las que se someterá el jugador para despejar cualquier duda. Tampoco se puede descartar que finalmente pudiera quedar dispensado por Deschamps para los encuentros del parón de selecciones, aunque en principio se trataría de un esguince leve en el tobillo derecho que no le impediría viajar para sumarse a la concentración de los 'Bleus', según adelantaron en 'Dazn'.