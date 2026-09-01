Otro verano sin sustituir a Kroos: del fracaso con Rodri a la indecisión con Zubimendi

El martes 16 de julio de 2024 era un día llamado a cambiar la historia reciente del Real Madrid. Kylian Mbappé se presentó ante cientos de aficionados blancos, que todavía celebraban la Decimoquinta. El club sumaba a sus éxitos recientes a uno de los mejores jugadores del mundo, deseado por Florentino Pérez durante siete temporadas. Sin embargo, la fecha que marcó el destino inmediato de los blancos había llegado el 21 de mayo, apenas unas semanas antes, cuando Toni Kroos anunció por sorpresa que colgaba las botas. Cuatro días después se despidió del Bernabéu. Desde entonces, el conjunto de Chamartín trata, sin éxito, de sustituir al alemán.

Verano de 2024: las alternativas, en casa

El frustrado fichaje de Rodri y su incorporación al Barça representan el último capítulo de una serie para la que Mourinho busca ahora la enésima solución. “No hay un jugador como Kroos y sus características en el mercado, pero tenemos que reemplazarlo de otra manera”, dijo Carlo Ancelotti poco después de conocer la decisión del alemán. “Solo hay un Luka y un Toni”, respondió el portugués al poco de regresar al Madrid, en un tono muy similar. Precisamente, el croata, inseparable del germano en la época más exitosa de los madridistas, fue una de las alternativas presentadas durante estos dos largos años sin grandes títulos.

El exjugador alemán del Real Madrid Toni Kroos aplaude al público al final del partido benéfico de leyendas XII Corazón Classic Match Real Madrid-Borussia Dortmund este sábado en el Santiago Bernabéu en Madrid. / JUANJO MARTIN / EFE

Cuando el Madrid dio por cerrada la plantilla en el verano de 2024, Ancelotti enumeró a Modric, Ceballos, Tchouaméni, Camavinga y Valverde como recursos disponibles. Bellingham no entraba inicialmente en ese plan porque el italiano siempre consideró que debía jugar cerca del área. Así lo demostró en la exitosa temporada 2023/24, una posición a la que ha regresado en el inicio del curso actual. Aunque el inglés también terminó pasando por el interminable casting en la base de la jugada.

Carletto acabó marchándose a la selección brasileña a mediados de 2025 con la sensación de que el club no había atendido todas sus necesidades. Tuvo que asumir que su Madrid tendría más energía y verticalidad a cambio de perder el tempo de los partidos. La fórmula no funcionó, pese al salto adelante de Tchouaméni. El francés se consolidó como el gran especialista defensivo de la plantilla, pero no como su constructor. El nombre de Kroos y su ausencia aparecieron en la mayoría de los análisis de un Madrid que había construido su hegemonía reciente alrededor de Casemiro, el alemán y Modric. En su último año en el Bernabéu, el croata demostró ser el único capaz de tapar una parte del socavón.

Verano de 2025: Zubimendi, cuando ya era tarde

Un año después de la retirada de Kroos, el Madrid escogió el mismo camino y entregó el problema de la construcción a Xabi Alonso. Un entrenador que sabía, por su experiencia como futbolista, qué significaba ejercer en la base de la jugada. Martín Zubimendi apareció entonces como su candidato preferido. Lo había entrenado en el filial de la Real Sociedad y conocía perfectamente sus condiciones, pero el Madrid reaccionó cuando el centrocampista ya tenía muy encaminado su traslado al Arsenal. El club inglés terminó pagando alrededor de 60 millones de euros.

Zubimendi, con el trofeo de campeón del mundo / Twitter

Surgieron otras candidaturas, como la de Angelo Stiller, del Stuttgart, o la de Adam Wharton, del Crystal Palace. Dos nombres que, junto a otros de una lista interminable, han aparecido de manera recurrente durante los dos últimos años. Véanse Wirtz, Vitinha, Enzo Fernández o Mac Allister, aunque no todos respondían al mismo perfil ni llegaron a convertirse en objetivos reales. La responsabilidad de dirigir al Madrid, y más después de dos temporadas sin títulos, es una carga reservada a una reducida nómina de elegidos.

En una partida, aunque el centro del tablero sea lo más importante, tienes que estar atento al flanco de rey, al flanco de dama y a cualquier detalle de la posición. Debes concentrarte en un punto, pero mirando de reojo a todos lados Iñigo Argandoña — Profesor de ajedrez de Martín Zubimendi

El nombre de Zubimendi volvió a aparecer este verano tras el fracaso de la operación Rodri. Quienes conocen a Zubimendi consideran que tiene el campo entero en la cabeza. “En una partida, aunque el centro del tablero sea lo más importante, tienes que estar atento al flanco de rey, al flanco de dama y a cualquier detalle de la posición. Debes concentrarte en un punto, pero mirando de reojo a todos lados”, comenta a SPORT Íñigo Argandoña, quien fuera profesor de ajedrez del jugador del Arsenal. Es una capacidad que reconoce en Zubimendi desde niño y que el vasco ha trasladado del tablero al terreno de juego.

La falta de un fichaje llevó a Xabi a retrasar a Güler y probarlo junto a Tchouaméni en el nacimiento de la jugada. “Tiene ese equilibrio y calidad para interpretar lo que queremos, pero un jugador no te organiza un equipo”, admitió el técnico. Arbeloa, su sucesor, apostó después por un trivote más físico, con Tchouaméni como ancla, Camavinga y Valverde a los lados y el turco liberado por delante. Nuevas piezas para intentar ordenar el mismo tablero.

Verano de 2026: el frustrado fichaje de Rodri

Rodri ya apareció en 2025 como el heredero ideal de Kroos, aunque entonces nunca llegó a convertirse en una operación. El Madrid no dio el paso por las dudas que provocaba la grave lesión de rodilla que había sufrido antes de coronarse como Balón de Oro y por su contrato con el Manchester City. Su candidatura recuperó fuerza después del Mundial de 2026, en el que lideró a España hacia su segunda estrella y fue elegido mejor jugador del torneo. Un reconocimiento que siempre aumenta el atractivo de cualquier objetivo para un Florentino Pérez tendente a incorporar ‘cromos’ con méritos detrás.

Rodri debutó con el Barça en la victoria ante el Athletic. / Valentí ENRICH / Sport

Esta vez sí hubo una operación real. El Madrid contactó con el futbolista, le trasladó una oferta importante y Mourinho habló con él en dos ocasiones. Rodri dudó y terminó eligiendo al Barcelona antes incluso de que se abriera una negociación entre clubes. El portugués se refirió posteriormente al centrocampista como “la guinda”: “No creo que tengamos un déficit. Rodri hubiera sido como la guinda. Es un gran jugador, con experiencia y estatus. Si lo puedes tener, vas a mejorar”.

Mourinho siempre ha utilizado un 4-2-3-1 en el que el segundo escalón tiene un valor fundamental. En las dos primeras jornadas de esta temporada ha apostado por Bernardo y Valverde; ante el Málaga cambió al portugués por Camavinga y levantó un doble pivote mucho más físico. Está por ver cómo encajará en esta idea Tchouaméni, todavía incapaz de liberarse de las molestias que arrastra desde el Mundial. Sea como fuere, el Madrid cierra un tercer verano sin sustituir a Kroos. Su vacío reaparece como un tema recurrente cada vez que el conjunto blanco tropieza con una piedra. Obstáculos que suelen encontrarse en el centro del campo, donde pasan todas las cosas del fútbol. Ayer, hoy y siempre.