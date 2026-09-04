Susana Guasch tajante con Asencio: "No puede ser es un juguete roto y está haciendo muchos números para conseguirlo"

Raúl Asencio atraviesa uno de los momentos más complicados desde su llegada al primer equipo del Real Madrid. El defensa, que había conseguido hacerse un hueco en la plantilla y disputar varios encuentros con el conjunto blanco, se encuentra ahora en el centro de una fuerte polémica por sus recientes problemas extradeportivos.

En este contexto, Susana Guasch, en Onda Cero, ha sido especialmente contundente al valorar la situación del futbolista, durante un análisis en el que también estaba presente Miguel Torres, exjugador del Real Madrid.

"La época de Asensio tú la has vivido, lo difícil que es, incluso jugar de titular en el Real Madrid", comenzó señalando Guasch, dirigiéndose a Torres y poniendo en valor la dificultad que supone consolidarse en el primer equipo madridista.

La periodista continuó cuestionando la manera en la que Asencio estaría gestionando su situación personal después de haber alcanzado una posición privilegiada en el club.

"Como ha jugado él varios partidos y tirarlo por la borda de esta manera, porque la reputación le va a costar cambiarla, pero lo que no puede ser es un juguete roto y está haciendo muchos números para conseguirlo", afirmó.

"Llegar al Real Madrid y mantenerte en el primer equipo"

Guasch insistió en la enorme dificultad que supone llegar al Real Madrid y mantenerse en la élite. Para la periodista, Asencio estaría poniendo en riesgo todo lo conseguido durante sus primeros meses como jugador del conjunto blanco.

"Llegar a un club como el Real Madrid y mantenerte en el primer equipo, pues no sé, perder la cabeza", sentenció.

Raúl Asencio del Real Madrid se enfrenta a juicio por un vídeo sexual. / EFE/Andre Coelho

Sus palabras llegan en un momento especialmente delicado para el defensa, que ha visto cómo su nombre ha quedado relacionado con diferentes polémicas en apenas unas semanas.

Condenado por conducir con una tasa de alcohol muy superior a la permitida

Uno de los episodios más recientes tuvo lugar en Gran Canaria. Asencio fue interceptado en un control rutinario celebrado en el sur de la isla y dio una tasa de 0,90 mg/l de alcohol en aire espirado, una cifra que prácticamente cuadruplicaba el límite permitido.

Al superar los 0,60 mg/l, los hechos fueron considerados un delito contra la seguridad vial. El jugador aceptó la condena dictada en un juicio rápido celebrado el pasado 19 de agosto en San Bartolomé de Tirajana.

La sentencia estableció una multa de 14.400 euros, correspondiente a cuatro meses a razón de 120 euros diarios, además de la retirada del permiso de conducir durante ocho meses.

Absuelto del delito de distribución de pornografía infantil

A esta polémica se suma el procedimiento judicial por el que Asencio había sido investigado por un presunto delito de distribución de pornografía infantil. El futbolista ha sido absuelto de este delito, una resolución conocida en las últimas horas.

La absolución supone un desenlace favorable para el jugador en este procedimiento, aunque llega en medio de un periodo especialmente complicado para su imagen pública.

Raúl Asencio, durante el partido del Real Madrid contra el Girona. / Archivo

Precisamente a esta cuestión hizo referencia Susana Guasch al final de su intervención: "Y has tenido un problema público muy grave que hoy queda absuelto".

La periodista considera, por tanto, que aunque el futbolista haya quedado absuelto de este último procedimiento, el conjunto de acontecimientos puede tener consecuencias importantes sobre la percepción pública del jugador y sobre su futuro en el Real Madrid.

Una reputación que deberá reconstruir

El mensaje de Guasch pone el foco en uno de los principales retos que afronta ahora Asencio: recuperar la confianza y reconstruir una reputación que se ha visto seriamente dañada.

El defensa había conseguido irrumpir en el primer equipo madridista y ganarse oportunidades en una plantilla en la que hacerse un sitio resulta especialmente complicado. Ahora, sus actuaciones sobre el césped han quedado inevitablemente acompañadas por una creciente atención sobre todo lo que sucede fuera de él.