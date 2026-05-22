Susana Guasch reacciona a la denuncia de los árbitros a Florentino Pérez: "Esto está contaminado"

El jueves, la Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) presentó dos denuncias ante la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte. Una de ellas va dirigida contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, por sus declaraciones en las que acusó al colectivo arbitral de corrupción y de haber perjudicado al equipo en la lucha por títulos: "He ganado siete ligas, podrían haber sido 14, pero me las han robado".

La segunda denuncia se dirige contra el club blanco y su canal Real Madrid TV, al que la asociación acusa difundir de forma reiterada contenidos que cuestionan la imparcialidad de los árbitros. Según la AESAF, estos mensajes generan un clima de presión y hostilidad hacia los colegiados.

El organismo arbitral ha pedido que se estudien posibles sanciones y medidas cautelares para frenar estas prácticas, en un conflicto que sigue escalando entre ambas partes.

Sobre este tema se pronunció Susana Guasch en 'RadioEstadio Noche', donde valoró positivamente que las partes recurran a los mecanismos legales disponibles, aunque también puso el foco en el entorno del arbitraje y el impacto del caso en el fútbol español.

"A mí me parece muy bien. Que cada uno haga lo que tenga que hacer. En un estado de derecho se pueden usar muchos mecanismos y si ellos se sienten ofendidos, muy bien, pero el mundo arbitral tiene muchísimo que reflexionar, y creo que no lo hacen", declaró.

La periodista también se refirió al caso Negreira, asegurando que su falta de resolución sigue condicionando el debate: "No se ha resuelto el caso Negreira, ni a favor ni en contra, y eso da pie a follones".

Guasch subrayó que la percepción social es muy negativa y aseguró que se trata de un caso sin precedentes: "Esto está contaminado. Mucha gente en España piensa que es una broma, todo sigue igual tras un hecho gravísimo que no ha pasado nada. Es un hecho irrefutable, un caso insólito del que no ha habido solución".