Susana Guasch propone dos entrenadores para el Real Madrid: "Yo pienso en ellos"

La temporada 2025/26 del Real Madrid ha terminado convirtiéndose en una auténtica pesadilla para el conjunto blanco. Además de no conseguir ningún título, el vestuario ha vivido una situación de máxima tensión, con enfrentamientos entre jugadores que han alimentado la sensación de crisis interna.

Uno de los futbolistas que más debate ha generado es Mbappé, ya que no ha estado a la altura del club y ha tomado decisiones que han sido muy cuestionadas por muchos madridistas.

En 'Radioestadio Noche', Susana Guasch fue especialmente crítica con el delantero francés: "Le veía como un tipo muy cabal, muy centrado cada vez que hablaba, pero es que no para de equivocarse. Para mí es incomprensible lo que está pasando con él".

La periodista también puso en duda su liderazgo dentro del equipo en los momentos clave: "No es un líder ni se le parece. Está perdiendo peso en el Madrid, en el vestuario, entre la afición, y lo está ganando Vinicius".

Además, fue contundente al analizar su rendimiento en partidos decisivos, donde considera que no ha estado a la altura: "Es verdad que marca muchos goles, pero en partidos que ya no te acuerdas. Cuando se le ha necesitado no ha estado".

Susana Guasch aseguró que la apuesta del Real Madrid era Xabi Alonso y que todo se fue a la borda. En cuanto a la situación actual del vestuario, defendió el papel de Álvaro Arbeloa: "No tiene culpa de nada. Llega y se encuentra con una situación terrible. Con el vestuario que hay, ¿qué le vas a pedir?".

Con la situación actual del club, empiezan a sonar posibles cambios en el banquillo de cara a la próxima temporada. Aunque todavía no hay una decisión tomada, uno de los nombres que más ha sonado es el de José Mourinho, que ya dirigió al conjunto blanco entre 2010 y 2013.

La periodista también mencionó otras alternativas: "Ahora que no hay un consenso con un entrenador, yo pienso en Raúl González y en Míchel. Un gran madridista y con gran experiencia. Si tú buscas y escarbas, te salen entrenadores".

Guasch dejó claro que existen opciones, aunque no todas generan el mismo respaldo dentro del club: "Es imposible por la directiva, pero no se puede decir que no hay nadie. Otra cosa es que no generen confianza".