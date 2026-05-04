Susana Guasch, sin filtros contra Mbappé: "A este chico le importa todo tres pepinos"

El viaje a Italia de Kylian Mbappé ha desatado un intenso debate en torno a la imagen que está proyectando el Real Madrid en un momento especialmente delicado de la temporada.

Con varios jugadores lesionados y el equipo ofreciendo una preocupante sensación de inestabilidad, la decisión del delantero francés de desplazarse al extranjero en su tiempo libre ha sido interpretada por algunos como una falta de compromiso.

En este contexto, Álvaro Arbeloa optó por rebajar la tensión y defender la libertad individual de los futbolistas, asegurando que "cada jugador, en su tiempo libre, hace lo que considera oportuno".

Sin embargo, sus palabras no han servido para cerrar una polémica que sigue creciendo en el entorno mediático.

Debate encendido en Onda Cero

La cuestión fue abordada en Onda Cero, donde varios periodistas analizaron si la actitud de Mbappé era adecuada dadas las circunstancias del equipo. Fue durante este debate cuando Susana Guasch expresó una de las opiniones más duras.

La periodista puso el foco en la imagen de descontrol que, a su juicio, transmite actualmente el vestuario del Real Madrid. En su intervención, insistió en que los jugadores "hacen lo que les da la gana", alimentando una percepción de falta de disciplina en un momento crítico.

Duras críticas a la actitud del delantero francés

Susana Guasch cuestionó abiertamente la decisión de Mbappé de viajar a Italia mientras el equipo atraviesa dificultades y hay compañeros lesionados. Subrayó además que, en el fútbol actual, la exposición pública es constante, lo que hace que este tipo de decisiones tengan un impacto aún mayor.

Según la periodista, el jugador es plenamente consciente del contexto, lo que agrava la lectura de su comportamiento. "El Madrid está dando una sensación de descontrol y de despelote tremendo", afirmó, dejando entrever que este tipo de actitudes contribuyen a esa percepción.

La comparación con Cristiano Ronaldo

Uno de los momentos más contundentes de su intervención llegó al comparar la actitud de Mbappé con la de Cristiano Ronaldo durante su etapa en el club blanco. Guasch sostuvo que el portugués habría reaccionado de manera muy distinta en una situación similar.

"Cristiano Ronaldo habría estado ocho horas con los fisios en Valdebebas para intentar llegar al Clásico", señaló, estableciendo un contraste directo entre el nivel de implicación que, en su opinión, exige el Real Madrid y la actitud actual del delantero francés.

Para ella, esta diferencia es clave para entender por qué Mbappé aún no ha logrado conectar plenamente con la afición.

Cristiano Ronaldo con la camiseta del Real Madrid / A

Una sentencia sin matices

La intervención de Guasch culminó con una frase especialmente rotunda que ha marcado el tono del debate: "A este chico le importa todo tres pepinos".

Con estas palabras, la periodista resumió su percepción sobre la implicación del jugador en el momento actual del equipo.

Un debate que refleja la exigencia del madridismo

Más allá del caso concreto, la polémica pone de relieve el nivel de exigencia que rodea al Real Madrid.

La discusión no solo gira en torno a una decisión personal, sino a lo que se espera de una de sus grandes estrellas en situaciones de dificultad.

Entre la defensa de la libertad individual y la necesidad de proyectar compromiso absoluto, el debate sigue abierto.