Susana Guasch desvela los planes de Mourinho en el Real Madrid: "Quiere a este jugador"

Tras las elecciones a la presidencia, Florentino Pérez ha sido reelegido. Durante la campaña, el presidente aseguró que si salía ganador, su apuesta para el banquillo sería José Mourinho. De hecho, todo apunta a que el técnico portugués podría ser presentado esta misma semana, el miércoles o el jueves, lo que marcaría el inicio de una nueva etapa en el club blanco.

Susana Guasch analizó en 'Radioestadio Noche' lo que supondría su regreso y el escenario que se encontraría el entrenador en el Real Madrid. Sobre el riesgo que supone su vuelta para el club y para Florentino Pérez, Guasch fue clara en que todo dependerá del margen que tenga el técnico para trabajar con libertad dentro del proyecto.

"Yo creo que parte de cero, que lo importante es que le dejen manejar al equipo, también manejar las entradas y salidas. No lo dudo porque él es un perfil para eso", declaró.

Una figura de José Mourinho, anunciado por Florentino Pérez como su entrenador si sale elegido presidente, en una marquesina de autobuses delante del estadio Santiago Bernabéu. EFE/ Marcos Villaoslada / Marcos Villaoslada / EFE

La periodista insistió en que el principal problema del Real Madrid no está solo en el entrenador, sino en la construcción de la plantilla, especialmente en defensa y en la falta de un generador de juego.

"Estrellas tiene. Ahora le falta una defensa que esté sana y un jugador que haga jugar al resto. Yo no sé si Florentino podrá traer al galáctico. Él lo va a intentar, pero no lo va a conseguir. Yo creo que es muy difícil", señaló.

También puso el foco en uno de los grandes debates del vestuario, la convivencia entre Vinicius y Mbappé, algo que marcará el rumbo del equipo: "Tiene muchos frentes abiertos, lo primero antes de tener defensas y un tipo que haga jugar en el centro del campo es acoplar a tus dos estrellas Vinicius y Mbappé. Pueden jugar juntos o sobra uno".

"Le adelanto tres fichajes: Mourinho, Konaté y Dumfries. Pero habrá más. Yo el martes voy a hacer una importante oferta a un gran equipo de la Champions, por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en su historia. 150 millones por lo menos", avanzó Florentino Pérez el pasado jueves en Cuatro.

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Sobre esto, Susana Guasch explicó que el técnico portugués tiene en mente a un futbolista para reforzar el centro del campo: "Joao Neves es el jugador que le gustaría a Mourinho. Es muy bueno, pero 150 millones no los coge ni el City ni el PSG ni el Bayern".