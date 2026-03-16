Surrealista respuesta de Rüdiger sobre su salvaje rodillazo a Diego Rico: "No lo maté"

Surrealista respuesta de Antonio Rüdiger en la rueda de prensa previa a la vuelta de los octavos de final de la Champions League entre el Manchester City y el Real Madrid. El central alemán fue preguntado por su agresión a Diego Rico en el partido de Liga contra el Getafe de principios de marzo y, lejos de pedir disculpas a su compañero de profesión, el futbolista merengue recordó que "no lo maté" y avisó de que "si hubiera tenido la intención de hacer eso, no se levanta del suelo".

"He visto las imágenes. A cámara lenta se ve terrible, no diré que no, pero si ves la jugada en sí... No voy a discutir con él, pero no lo maté. No hay que exagerar el contacto, porque si voy con intención, no se levanta del suelo", declaró Rüdiger al ser cuestionado por la polémica acción, por la que incomprensiblemente no fue expulsado. "Hablé con él después del partido. Una imagen congelada no te lo cuenta todo. Y no fue roja, no me echaron. Nunca fue mi intención hacerle daño. Me gusta ser duro cuando juego, pero tengo unos límites que no traspaso. No hay que seguir con esto", añadió.

Rüdiger, además, calificó como "exageradas" las palabras de Diego Rico, quien le acusó de haberle agredido "a posta". "Si me pilla mal me hubiera dejado allí. Si fuera al revés igual me hubieran caído diez partidos y no podría jugar más esta temporada", opinó el jugador del Getafe hace unas semanas.

Tranquilo con su renovación

Con contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio, esto es, hasta el final de la presente temporada, el defensa teutón no se mostró preocupado por su situación. "Me siento bien aquí. Estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo, ahora no hay que pensar en esto. Noto el respeto de la gente y estoy enamorado del Real Madrid", opinó al respecto.

Sobre el importante encuentro ante el Manchester City, Rüdiger manifestó que ha estado "en muchos partidos como este". "En el Madrid trabajas para estos momentos. Hemos jugado muchas veces contra el City en estos últimos años, uno de los mejores equipos de Europa. Si quieres ganar la Champions, tienes que jugar contra el City", consideró antes de asegurar que los problemas físicos que le mermaron en los primeros meses del curso ya forman parte del pasado: "Llego bien a estas alturas de la temporada. He trabajado duro para ser útil".